La Diputació de Girona ha presentat per al 2022 un pressupost de 162,8 milions d'euros, el que suposa un creixement del 10,6% respecte el d'aquest any. El president de la corporació, Miquel Noguer (Junts), i el vicepresident, Pau Presas (ERC), han presentat aquest matí els comptes, tot destacant que estan totalment alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i que incrementen especialment les partides destinades a les polítiques socials, l'habitatge, la cultura i la lluita contra el canvi climàtic, entre altres.

Així doncs, el pressupost destinat a polítiques d'habitatge creixerà pràcticament un 22,5%, fins arribar als 2,7 milions d'euros, i s'augmentarà en gairebé 900.000 euros el pressupost de Dipsalut. A més, també es destinarà un milió d'euros més al fons de cooperació econòmica, tot arribant als 21,1 milions d'euros, dels quals es destinarà un milió per ajudar els petits municipis a fer front als serveis de secretaria i intervenció.

Vot favorable del PSC

De moment, el PSC ja ha anunciat el seu vot favorable. Tal i com han explicat els diputats Juli Fernández i Pere Casellas, el Govern no només ha acceptat bona part de les seves propostes, sinó que també volen actuar amb "responsabilitat" i servir com a exemple per a la resta d'institucions, ja que en la situació actual de postpandèmia els pressupostos són més necessaris que mai.