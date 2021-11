Després que el curs passat la mobilitat a la Universitat de Girona (UdG) patís una davallada important, les peticions d’alumnes per venir a estudiar a la ciutat s’han reactivat i ja superen les que hi havia el curs 2019-2020. Aquest any acadèmic hi haurà 406 alumnes a Girona que provenen d’altres universitats, un 5% més dels que hi va haver el curs 2019-2020, abans que esclatés la pandèmia.

La mobilitat d’alumnes que provenen de fora de la Unió Europea, però, ha caigut un 20% i els estudiants europeus han crescut un 8%. Així, la porció més important dels estudiants universitaris internacionals que estudiaran enguany a Girona són els Erasmus, que representen pràcticament tres de cada quatre estudiants d’intercanvi que té la UdG. Està previst que al llarg d’aquest curs vinguin 295 persones dins d’aquest programa de mobilitat europea, un 8% més dels que hi havia ara fa dos cursos.

Pel que fa als programes de mobilitat internacional, sembla que encara no s’ha recuperat la confiança i el nombre d’alumnes de països fora de la Unió Europea segueix un 20% per sota de la xifra que hi havia el 2019-2020. El vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors en funcions, José Antonio Donaire, ha explicat que la incertesa de la mobilitat podria respondre a aquesta davallada.

Més lluny i més a prop

Tot i així, Donaire ha afirmat que el model de mobilitat dels estudiants «ha canviat radicalment» arran de la pandèmia. Si bé els estudiants de fora de la UE han baixat respecte fa dos cursos, aquest any s’han trobat amb «més peticions per anar a països més llunyans».

Per altra banda, el nombre d’alumnes que arriba d’altres universitats dels països catalans o de la resta de l’Estat ha augmentat un 30% en comparació a ara fa dos cursos. Donaire creu que aquesta tendència també respon a la necessitat de molts joves de buscar «llocs propers» a casa per assegurar-se un retorn ràpid. «És com si els dos extrems s’haguessin tocat», ha afegit el vicerector en funcions.

Els estudiants de la UdG que també han demanat marxar un curs a un altre centre també ha crescut respecte abans de la pandèmia.

Turisme i Econòmiques

La mobilitat dins de la universitat, però, és desigual ja que hi ha estudiants de determinats graus que es mouen molt més que en d’altres. José Antonio Donaire ha assegurat que els estudiants de les facultats de Turisme i Ciències Econòmiques lideren els rànquings de mobilitat. Per contra els estudiants del campus de Salut i de la facultat de Dret, son els que menys participen en aquests programes.

Segons el vicerector de Relacions Exteriors aquesta desigualtat hauria de reduir-se en els propers anys, ja que el rectorat ha aprovat una nova estratègia per aconseguir que un terç dels estudiants de cada facultat participi en algun dels programes de mobilitat a l’any 2025. Donaire creu que cal treballar perquè «la tendència de mobilitat sigui el més transversal possible».

El fet que un estudiant viatgi a fora de la UdG fa que conegui i aprengui noves cultures i maneres de treballar. Donaire creu que aquesta és una qualitat que els estudiants han d’integrar cada vegada més perquè a les empreses cada vegada és més comú que hi hagi «interculturalitat». «Hem d’aprendre a treballar amb persones que tenen maneres de pensar diferents», ha assegurat el vicerector.

Aquesta habilitat es pot aconseguir viatjant a una universitat diferent, però també acollint a estudiants d’intecanvi a les aules de la UdG. En aquest sentit, el responsable de Relacions Exteriors en funcions de la UdG creu que si en una aula gironina hi ha una estudiant d’una altra universitat, els seus companys han de conviure-hi i també «incorporen aquesta visió transcultural».

Un 50% menys el curs passat

El curs passat, el 2020-2021, la Universitat de Girona va rebre la meitat dels alumnes que havia tingut el curs anterior d’intercanvi. La pandèmia va forçar a molts estudiants a renunciar al seu programa de mobilitat.

Per això només hi havia 122 persones de fora de la UdG. Tot i així, José Antonio Donaire ha assegurat que s’esperaven una baixada encara més pronunciada. La que va caure de forma més important és la dels països de fora de la UE, amb un 70% menys d’estudiants (només n’hi va haver 15 en tot el curs). A més, la majoria dels alumnes d’intercanvi que van venir a Girona van haver de seguir les classes de forma telemàtica a causa de les restriccions que hi havia per la covid-19.

Malgrat tot, el vicerector ha destacat que la majoria d’ells es van mostrar satisfets d’haver vingut perquè van tenir l’oportunitat de conèixer la ciutat. «Una part dels programes de mobilitat també és conèixer el lloc a on et trasllades, ha afirmat Donaire. Per això, a mesura que es reactivava la vida social aquests alumnes d’intercanvi van poder conèixer la zona de Girona i també alguns dels seus companys de classe que, en un principi, només veien a través d’una pantalla.