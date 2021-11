La companyia Agbar, en coordinació amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, ha eliminat l’ús de productes químics de caràcter fitosanitari en la gestió dels espais verds a les depuradores de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Castell – Platja d’Aro i Palamós.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el contracte que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va adjudicar a Agbar per als serveis de sanejament en alta d’onze municipis de la Costa Brava.

L’ús de fitosanitaris (herbicides, insecticides i fungicides, entre d’altres) pot comportar una alta toxicitat, tant per als animals com per a les persones, a més de ser una de les principals causes de la pèrdua d’insectes pol·linitzadors. L’objectiu és seguir preservant la biodiversitat i la salut de les persones a través de la gestió sostenible de les instal·lacions.