Creu Roja Joventut repartirà joguines a més de 3.000 infants de les comarques gironines. L’entitat va posar en marxa la 29a campanya de joguines, amb el lema Els seus drets en joc, el passat dissabte 20 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de la Infància. Aquesta campanya pretén fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per a treballar la tolerància, el respecte i la igualtat. Per això, tan sols es recolliran i distribuiran joguets no bèl·lics, no sexistes, sostenibles i cooperatius entre infants en situació de vulnerabilitat.

L’entitat compta amb més de 135 persones voluntàries i 15 assemblees a la demarcació de Girona, que permetran que la campanya arribi a més de 174 municipis gironins i més de 3.000 nens i nenes.

«Aquest any 2021, les conseqüències derivades de la pandèmia de la COVID-19 han perpetuat i agreujat la vulnerabilitat de famílies d’arreu del territori català a les quals ja ateníem des de Creu Roja Joventut», explica l’entitat en un comunicat. «És per això que tot i el conjunt de restriccions s’ha treballat per cobrir les necessitats de tots els infants i, un cop més, ens tornem a bolcar amb els drets dels infants», afegeix.

Durant el període de la Campanya es faran més de 17 actuacions al carrer arreu del territori on el voluntariat sensibilitzarà la població sobre la importància de garantir el dret al joc i el seu valor educatiu. Alhora, aquests espais també seran punt de recollida de joguines i altres activitats.