La Diputació de Girona ha aprovat aquest migdia el seu pressupost per al 2022 amb l'únic vot en contra de la CUP. Els comptes, que ascendeixen a 162,8 milions d'euros, han comptat amb el suport del govern de Junts i ERC, que sumen majoria absoluta, però també dels independents de la Selva i de l'Empordà i del PSC, a l'oposició. Els cupaires, en canvi, hi han mostrat el seu desacord perquè segons la seva diputada, Marta Guillaumes, els pressupostos "no estan al costat de la gent i no responen a la situació d'emergència social, econòmica i ecològica actual".

La representant de la CUP s'ha mostrat especialment crítica amb ERC, al considerar que la seva entrada al govern provincial no s'ha traduït en una millora de les partides destinades a l'acció social i mediambiental. També ha lamentat que siguin uns pressupostos "continuïstes", que al seu parer estan "orientats al manteniment de privilegis i no orientats al bé comú", i ha considerat que la seva orientació als objectius de desenvolupament sostenible és més aviat una "acció de màrqueting" que s'emmarca en un àmbit teòric, però que no es plasma en la realitat. També ha criticat l'excessiva despesa que, al seu parer, es fa en protocol i màrqueting, especialment a nivell turístic, en considerar que es promocionen línies, com el turisme de golf, que no són compatibles amb el desenvolupament sostenible, i ha tornat a carregar contra la despesa en la millora de carreteres, tot assenyalant que es potencia una mobilitat no sostenible.

Davant d'això, el president de la corporació, Miquel Noguer, ha negat categòricament que la Diputació sigui una institució orientada a mantenir privilegis, sinó que ha remarcat que la seva màxima voluntat ha estat sempre ser "un ajuntament d'ajuntaments" i ajudar els ens locals, especialment els més petits. També ha defensat la necessitat de reforçar la promoció turística per ajudar un sector que, després d'anys d'inversió i d'haver aconseguit l'excel·lència, ha convertit el turisme en un sector clau per al PIB de la demarcació. Finalment, ha defensat un cop més la necessitat de mantenir i adequar les carreteres que depenen de la Diputació per tal que s'ajustin a la normativa i garantir-ne la seguretat.