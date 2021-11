La fiscal ha retirat l'acusació contra l'advocat laboralista gironí acusat d'estafar 300.000 euros a un empresari amb la venda d'un quadre de Goya fals. Al final del judici, que s'ha celebrat a l'Audiència, la fiscalia creu que el processat no va intentar engalipar l'empresari i que va ser un simple peó dins tot l'entramat que va acabar amb la desaparició dels diners. L'acusació particular, però, manté que es condemni l'advocat a 8 anys de presó i a pagar 8.640 euros de multa. Durant la seva declaració, el processat ha dit que tan sols va actuar com a intermediari de la compravenda i que ell mateix va ser víctima d'un engany. Perquè quan va viatjar a Torí, sense que se n'adonés, li van acabar entregant una bossa plena de bitllets falsos.

Després de dos dies de judici i el pas de diverses testificals, inclosa la del processat, l'acusació pública ha conclòs que no hi ha manera de corroborar que l'acusat actués de mala fe per estafar 300.000 euros a l'empresari i simular la venda del quadre. La fiscal ha recordat que l'operació de compravenda no es va documentar, i que les condicions pactades amb l'empresari que havia de prestar els diners no van quedar escrites enlloc. Sobre això l'acusat ha manifestat que "ningú m'ho va demanar", i que ell també tenia dubtes de les condicions pactades per dur a terme l'operació. "No entenia per què s'havia de fer l'entrega dels diners a Itàlia i no a Espanya, però els venedors em van dir que era el que els clients havien exigit com a requisit per comprar el quadre", ha explicat.

A Torí el processat havia de rebre una part del preu pactat pel Goya fals, i a partir d'aquí havia de fer transferències a diversos intermediaris per pagar comissions d'aquella transacció, entre els quals els 300.000 euros de la víctima, que havia de rebre una comissió de 35.000 euros.

El processat ha assegurat que ell també va ser víctima d'una estafa, i que quan es va reunir amb els intermediaris dels compradors, va comptar tots els diners -1,7 milions de francs suïssos- amb una màquina per assegurar-se que eren vertaders. En algun moment de la trobada, però, li van canviar els bitllets per fotocòpies sense que ell se n'adonés. Quan ell va reclamar-los la firma del contracte, els intermediaris van dir-li que els venedors podien venir una hora més tard. "No ho vaig veure clar i vaig anar cap a Ginebra, i a l'hotel vaig veure que m'havien donat els diners falsos", ha subratllat.

L'acusat es va plantejar denunciar l'estafa, però va preferir tornar a Girona i explicar-ho als afectats. Però a la frontera francesa van aturar el cotxe i van retenir-los en comprovar que duien els diners fotocopiats.

L'acusació particular manté que l'acusat va ordir un pla per estafar 300.000 euros a la víctima, i que l'intermediari que va presentar-se al seu despatx de Girona per rebre els 300.000 euros era un còmplice seu. "Va actuar amb un abús de confiança clar i va convèncer la víctima per dur a terme l'operació", sosté l'advocat de l'afectat.