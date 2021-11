El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles pel 2022 puja a 23.192.165 euros, fet que representa un increment de l’11% respecte al de 202. El pressupost consolidat, amb la incorporació del Consorci de l’Estany i el Consell Esportiu, ascendeix a 23.548.000 euros.

En l’apartat d’ingressos es preveu un creixement del 13,07%, amb una xifra total de 20.570.000 euros. L’increment està relacionat amb el creixement de les plusvàlues en un 63%, les taxes de la construcció en un 56% i l’impost d’activitats econòmiques, que creixerà un 13,25%. L’aportació de tributs de l’Estat també incrementarà els ingressos per la consolidació del traspàs de Banyoles com a municipi de més de 20.000 habitants. Això, si s’aproven els pressupostos generals de l’Estat, significarà una aportació de 5,6 milions, fet que representa un milió més que en l’anterior exercici. Els pressupostos també contemplen l’increment en les taxes d’escombraries, així com l’ingrés del retorn de les deixalles selectives.

Pel que fa a la despesa, els comptes municipals apunten a un increment d’un 5%, que recau en la puja d’un 2% de la despesa de personal i la resta servirà per afrontar l’increment en els serveis de neteja i recollida de deixalles, coincidint també amb l’arribada d’una nova empresa que iniciarà el servei a principis d’any. Pel que fa a l’endeutament, el pressupost el situa, a finals del 2022, una ràtio del 43,59%.

En el capítol d’inversions, que ascendeix a 2,5 milions d’euros, destaquen 1,7 milions per executar la reforma final del Museu Arqueològic i fer-ne la museïtzació d’una part durant el 2022. També es destinaran 225.000 euros al pagament pendent de l’edifici de Mobles Tarradas. El pla de via pública, voreres i enllumenat tindrà una dotació de 350.000 euros. Pel que fa al projecte de la nova biblioteca pública, es destinaran 200.000 euros per convocar un concurs d’idees pel projecte arquitectònic, amb la previsió que a finals de 2022 hi pugui haver la maqueta de l’equipament, així com engegar un procés participatiu perquè la gent pugui opinar i de cara al 2023 buscar el finançament necessari per fer-la realitat.

El pressupost destinarà 160.000 a la rehabilitació de dependències municipals, com la reforma de la sala de plens, que passarà de 17 a 21 regidors per la superació dels 20.000 habitants. També es renovarà la il·luminació dels dos camps de futbol de la ciutat, així com la construcció d’un parc per a gossos al sud del municipi, amb una dotació de 40.000 euros. També es destinaran 40.000 euros a parcs infantils.