La DANA ja és aquí. Bona part de Catalunya es troba aquest dimarts, 23 de novembre, en alerta per pluges, vent i estat del mar a conseqüència del temporal «dur» de llevant que causarà la pertorbació sobre el Mediterrani oriental. La pluja acumulada podria superar els 200 litres per metre quadrat en algunes zones. Máxima precaució.

A les comarques gironines, la llevantada entrarà amb força aquesta tarda amb fortes pluges.

➡ Actualitzades les alertes de #ProteccioCivil per pluja 🌧 onatge 🌊 (#INUNCAT) i fort vent 💨 (#VENTCAT)



✅ Extremeu precaucions en la mobilitat 🚗 a les zones afectades pel mal temps i eviteu desplaçaments innecessaris



✅ Allunyeu-vos de rieres, torrents i zones inundables pic.twitter.com/Xb0tFh7l1Q — Protecció civil (@emergenciescat) 22 de noviembre de 2021

A l'Alt Empordà hi ha alerta per acumulació de 200 litres en només 24 hores. A la resta de la província, està previst que hi hagi tempestes intenses que superin els 20 litres en mitja hora.

A banda de les pluges, també es preveu fort onatge a tota la Costa Brava. Al nord del litoral gironí també es preveuen ratxes molt fortes de tramuntana.

Catalunya en alerta

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta de la possibilitat que es produeixin fenòmens de «temps violent» com tornados, calamarsa i fortes ratxes de vent a les Terres de l’Ebre (Tarragona). Aquests fenòmens poden donar-se a primera hora del matí d’aquest dimarts.

A Tortosa (Baix Ebre, Tarragona) es registren pluges intenses des de les 6 hores i els Bombers de la Generalitat han portat a terme tres rescats de persones que s’havien quedat atrapades dins dels seus cotxes en zones inundades a la ciutat i els seus voltants.

En un apunt a Twitter, els Bombers han cridat a evitar circular «si no és necessari», i han explicat que fins a les 7 hores han actuat en sis incidents a la zona de Tarragona i en 15 a les Terres de l’Ebre (Tarragona). Les trucades al telèfon 112 per incidències relacionades amb la pluja s’han concentrat al Baix Ebre (20), el Montsià (12) i el Tarragonès (8), segons ha explicat Protecció Civil de la Generalitat.

A partir de la tarda les precipitacions més intenses es desplaçaran al nord-est i altres punts del litoral i prelitoral. Els xàfecs seran moderats o localment forts al sud i a la costa, i al final del dia al nord-est. Al sud, la pluja pot ser torrencial (més de 40 mm en 30 minuts). Es podran acumular quantitats molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores), o localment extremadament abundants (més de 100 mm en 24 hores), també a l’extrem sud. En algun punt concret s’hi podrien acumular més de 200 mm.

La cota de neu es mourà entre el 1.600 i els 1.800 metres.

Les temperatures mínimes pujaran lleugerament a gairebé tot el territori. Les màximes tendiran a baixar, i no superaran els 17 graus.

Demà amb pluges a Girona

De cara a demà, la situació seguirà essent complicada a la província de Girona.

Estan previstes encara pluges continuades i temporal marítim.

De cara a dijous, la situació està prevista que millori: