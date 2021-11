Catalunya ha decidit estendre l’ús del passaport covid-19. Ahir, el Govern va anunciar la intenció d’ampliar l’obligatorietat d’aquest certificat perquè, a partir d’ara, aquest document també s’exigeixi per entrar a locals de restauració, recintes esportius i geriàtrics. La mesura, recomanada per nombrosos experts, ara haurà d’aconseguir l’aval judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Si els jutjats donen llum verda a aplicar-lo, l’extensió dels passaports covid-19 podria entrar en vigor aquest mateix divendres.

Segons va explicar dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el passaport covid-19 passarà a ser obligatori per entrar a l’interior dels bars i restaurants, sigui quin sigui el seu aforament, però no per accedir a les terrasses i als espais oberts. També se n’exigirà l’ús per entrar a gimnasos i residències de gent gran. De moment, la Generalitat descarta aplicar-ho en recintes culturals com ara cinemes i teatres encara que, segons va detallar Plaja, el futur d’aquesta mesura dependrà de com evolucioni la situació epidemiològica. El Procicat està reunit per discutir sobre «la lletra petita» d’aquesta mesura.

Són diverses les veus que els últims dies s’han pronunciat a favor d’estendre l’ús aquest certificat com una eina per frenar el creixement de casos de la sisena onada de coronavirus, i més, de cara al pont de la Constitució i el Nadal. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, va advocar aquest diumenge per exigir-ho per entrar a espais tancats, com ara restaurants, casaments, festes i, en definitiva, a llocs interiors on s’acumula molta gent. En aquesta línia també s’han pronunciat el cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​Antoni Trilla, i Magda Campins, presidenta del comitè assessor de Salut i responsable del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron.

Segons expliquen diversos experts interpel·lats per El Periódico i reiteren des del Govern, l’extensió d’aquest document podria ser clau per esquivar l’aplicació de mesures més severes com les limitacions d’horari i aforament. Tot i així, científics i sanitaris recorden que l’èxit d’aquesta eina depèn de com i quan s’apliqui. Trilla, de fet, va defensar que aquest certificat s’apliqui «amb garanties» per evitar fraus entre els usuaris. «No n’hi haurà prou d’exigir aquests certificats a l’entrada d’un restaurant o una discoteca si després no hi ha ningú que comprovi que el document és vàlid i la gent s’hi cola ensenyant qualsevol codi al mòbil. Si s’estén l’ús d’aquests documents s’han de tenir certes garanties», comenta l’epidemiòleg.

Caos legal

La manca d’un criteri polític i tècnic comú i les diferents interpretacions de la justícia tornen a sembrar el caos a les comunitats autònomes respecte a les mesures per fer front a la pandèmia, aquesta vegada a propòsit de l’ús del passaport covid-19. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Basc va tombar aquest dilluns la possibilitat que s’exigeixi el passaport per a l’oci nocturn, al·legant que suposaria una limitació dels drets fonamentals. Mentrestant, a tres comunitats més, Galícia, Catalunya i Illes Balears, ja s’exigeix aquest document en determinades circumstàncies. Enmig del desconcert, el ministeri de Sanitat assenyala que la decisió correspon al Tribunal Suprem, mentre que el PP reclama al Govern que no miri cap a una altra banda i fixi una posició conjunta.

La situació recorda la produïda fa un any, quan les mesures que volien aplicar les comunitats quedaven al criteri dels diferents Tribunals de Justícia de les Comunitats, que van acabar imposant criteris diferents i s’uneixen a les decisions del Tribunal Constitucional anul·lant els instruments jurídics utilitzats pel Govern de Pedro Sánchez. Aleshores i ara es va explicar que la manca d’un marc jurídic global provoca aquesta situació de caos.