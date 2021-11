Comissions Obreres ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el darrer decret aprovat per la Generalitat en relació al sistema de provisió de llocs de treball al personal docent a les escoles. Alhora, demana a la Generalitat que derogui dos decrets del 2010 i el 2011 en què s’orotga la potestat de contractació al director del centre per al nomenament dels docents interins.

El sindicat afirma que la regulació, que dota de més autonomia les direccions dels centres per a establir requisits o perfils professionals per a la seva provisió de docents, és injusta. «Aquest sistema no garanteix els principis democràtics d’igualtat, mèrit, capacitat, transparència i publicitat. Tampoc garanteix la negociació col·lectiva en matèria de personal ni la millora del sistema educatiu», va explicar ahir la secretària general de la Federació d’Educació de CCOO, Tere Esperabé, en una roda de premsa juntament amb la secretària general de la Federació d’Educació de CCOO a les comarques gironines, Ester Satorras, i l’advocada responsable del recurs, Carmen Perona.

Esperabé explica que els nous decrets possibiliten que els centres «perfilin» algunes de les seves places per a incorporar professionals amb una especialitat reconeguda. Segons dades recents recollides pel sindicat, les places perfilades arriben actualment a l’11%. Això genera, segons denuncien, «discriminacions directes», en que s’han vulnerat els drets de manera voluntària i discrecional del treballador (sobretot en casos de maternitat, baixes o personal de més edat), i efectes indirectes, ja que professionals «amb més experiència» queden fora de les places i es genera un «efecte dominó, degut a la gran quantat de places d’»elecció que desapareixen».