S’ha obert convocatòria per cobrir 15 places del cos de bombers voluntaris per al parc de la Jonquera, que es reconvertirà a partir del gener. Els interessats s’hi podran presentar fins al 9 de desembre i, entre els requisits, hi haurà que la seva residència sigui, com a molt, a 30 minuts de distància del parc. Un cop superada la primera fase de proves i la valoració de mèrits, a més, els seleccionats hauran de fer un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.