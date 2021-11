Les vacunes contra la covid salven vides, i així ho van demostrar ahir les dades presentades per la Comissió Europea, on es demostra que com més alta és la taxa de vacunació d’un país, més baixa és la taxa de mortalitat pels efectes del virus. Espanya és, de fet, el tercer país amb menys mortalitat per covid-19 i el cinquè amb més població vacunada, un 84%.

En els últims 14 dies, tan sols tres persones de cada milió han mort per culpa del coronavirus.

La llista de països amb una taxa més elevada de vacunació està encapçalada per Irlanda (93%), Portugal i Malta (92%), Dinamarca (89%) i Bèlgica (87%), mentre que a la cua hi ha Eslovàquia (54%), Romania (43%) i Bulgària (29%).

Tot i que la correlació vacunació-morts no és exacta a tots els països (tots tenen particularitats diferents), sí que hi ha un patró clar. Així, la nació amb menys vacunas, Bulgària. També és la que presenta més morts: 325 per cada milió d’habitants. Els altres països amb una taxa de mortalitat més elevada són Romania, Letònia, Croàcia i Hongria, tots a la part baixa de la taula. Als països amb menys vacunats l‘hospitalització dels pacients de covid també és notòriament més elevada.

Tot i això, Europa està afrontant l’arribada d’una sexta onada pandèmica que ha tornat a disparar els contagis a països com Alemanya o Àustria, forçant les autoritats a adoptar noves mesures de confinament i restricció de la mobilitat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que, si es segueix aquesta tendència, fins a 700.000 persones podrien morir a Europa fins al març pels efectes del coronavirus.

Tot i que els indicadors també creixen, Catalunya encara té la pandèmia controlada, segons els estàndards de l’OMS, tot i que hi ha regions sanitàries, com Girona, on se superen aquests llindars.