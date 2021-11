La majoria d'estacions d'esquí alpí del Pirineu obriran la temporada 2021-2022 entre divendres i dissabte, en part gràcies a la llevantada que els ha portat neu aquesta setmana. Les primeres a obrir ho faran divendres seran Port Ainé, del grup FGC, al Pallars Sobirà i la privada Masella, a la Cerdanya. Baqueira Beret, a la Val d'Aran, té previst arrencar temporada dissabte, igual que la Molina, Vallter 2000, i Boí Taüll. Pel que fa a Espot, fons de FGC han comentat que encara no està clar si obrirà divendres o dissabte. D'aquesta manera, les estacions d'esquí preveuen escalfaran motors en vista al pont de la Puríssima. Per ara, Port del Comte, al Solsonès, i Vall de Núria, al Ripollès, encara no han anunciat data d'obertura.

La majoria de complexos obriran parcialment les pistes a l'espera de noves precipitacions. Això no obstant, si es mantenen les temperatures baixes s'aprofitarà per fabricar neu artificial.