La neu que ha caigut les últimes hores ha emblanquinat municipis de muntanya del Ripollès, concretament a la Vall de Camprodon, on a partir de Setcases ja ha quedat enfarinat. Allà han caigut uns cinc centímetres, però s'ha barrejat amb la pluja, que continua caient. Una màquina llevaneu retirava els gruixos acumulats del centre del poble. Aquesta és la primera nevada que veuen aquesta tardor. Pel que fa a Vallter 2000, aquest matí ja portaven acumulats 30 centímetres de neu nova i la previsió és que continuï nevant. L'estació de muntanya treballa per una possible obertura aquest dissabte, tal com es preveia fa unes setmanes. Les precipitacions no han causat problemes de circulació.

El temporal d'aquest dimecres ha enfarinat alguns municipis de la Vall de Ribes (Ripollès), a partir dels 1.200 metres d'altura. A Setcases algunes visitants passejaven pels carrers i es feien fotos amb el paisatge nevat. «No m'ho esperava pas això, ha sigut una sorpresa», ha afirmat Iolanda, una veïna d'Igualada que ha vingut amb la seva parella a passar uns dies a la comarca. No és la primera vegada que vénen a la zona, però no comptaven amb la neu. «Hem vingut amb l'autocaravana a passar dos dies a Camprodon i ahir vam quedar-nos a Setcases i quina millor postal que trobar-te això aquest matí», ha dit Robert. Uns metres enllà hi havia una màquina llevaneu retirant la neu acumulada, fins a uns cinc centímetres. El seu conductor, Nelu, ha explicat que s'hi ha posat a quarts de deu del matí. És el primer dia d'aquesta temporada que la fa servir. La pluja que ha continuat caient al matí li ha facilitat la feina.

Vallter 2000 es prepara per poder obrir

La neu també ha sigut molt benvinguda a Vallter 2000. L'estació de muntanya ja treballa per poder obrir possiblement aquest cap de setmana, tal com s'havia dit fa uns dies i a l'espera que vinguessin precipitacions. El temporal d'aquest dimarts ha deixat uns 30 cm de neu nova i la previsió és que continuï nevant en les pròximes hores. La mobilitat a la comarca no ha quedat afectada i s'ha pogut circular sense complicacions, amb l'excepció del tram Planoles-Urtx de l'N-260, on el pas de vehicles pesants estava restringit per la neu.