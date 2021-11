El pressupost de l’Estat sumarà, finalment, 4,5 milions d’euros més per a les comarques gironines, entre els quals s’inclouen d’1,5 milions d’euros per a la construcció de l’Arxiu Provincial a Girona, 500.000 euros per a la construcció del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, 250.000 euros per a l’eliminació del pas del tren per Figueres i 100.000 euros per a estudiar la ubicació de dues noves sortides de l’AP-7 a l’Alt Empordà, entre altres. Aquestes incorporacions són fruit de les negociacions d’esmenes dels socialistes amb ERC i el PDeCAT.

Segons ha informat el PSC, les negociacions amb els republicans han permès la inclusió d’aquests 250.000 euros per a l’eliminació del tren per Figueres, un projecte llargament reivindicat -l’alcaldessa, Agnès Lladó, just ho demanava fa pocs dies des de les pàgines de Diari de Girona- i que haurà de ser objecte d’una inversió plurianual. Socialistes i republicans també han pactat 500.000 euros per al projecte de millora de seguretat viària de la N-260 a l’entrada de Llançà, una obra que ha estat també molt reclamada i que ja té un projecte en «estat avançat» de redacció, segons els socialistes. Aquesta partida, diuen, permetrà que, un cop estigui a punt el projecte, es pugui executar. A més, es destinaran 100.000 euros per millorar la seguretat de la N-260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.

Un altre acord entre PSC i ERC són els 1,5 milions d’euros per a l’Arxiu Històric, obra que en el pressupost original només rebia 90.000 euros. Es tracta d’una de les grans construccions pendents de l’Estat a Girona, i els socialistes diuen que, amb aquest compromís, «només faltarà que l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, doni llum verda al conveni amb l’Estat» per a construir-lo.

Finalment, l’acord entre socialistes i republicans també inclou 400.000 euros per acabar la restauració de la muralla d’Hostalric, 600.000 euros per a la millora dels accessos i entorn BCIN de Santa Maria de Lladó i 50.000 euros per a l’execució d’un pas subterrani al passeig Ragull de Ripoll.

D’altra banda, les negociacions del PSC amb el PDeCAT també han fructificat. Els dos partits han acordat destinar 100.000 euros a l’Ajuntament de Llagostera per la millora de les instal·lacions del Casino Llagosterenc, 60.000 euros a l’Ajuntament de Portbou pel projecte de la Casa Walter Benjamin i 500.000 euros per a l’obra del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Gràcies a aquest acord, també es donaran 100.000 euros més a l’Ajuntament de Portbou per a la redacció del projecte del vial de servei de mercaderies de l’estació de tren, 100.000 euros per redactar un projecte per a la creació de dos accessos més a l’AP-7, 100.000 euros per la pavimentació de la N-125 a Puigcerdà i 120.000 euros a la Fundació Castell de Peralada pel desenvolupament del Festival.