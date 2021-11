El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va presentar el Departament d’Educació i ha confirmat la sentència que estableix una quota del 25% de castellà als centres educatius, segons ha explicat el propi conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray. «Això és un atac als fonaments de l’escola catalana perpetrat per un tribunal allunyat de la realitat sociolingüística dels centres», ha denunciat el conseller, que ha indicat que «els centres han de seguir treballant com fins ara i no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics». Cambray ha explicat que ha parlat amb la ministra d’Educació, que li ha transmès que el que cal és complir la Llei Celaá i garantir l’aprenentatge dels dos idiomes, però sense entrar en percentatges.

En la mateixa compareixença, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha titllat la decisió judicial d’»atac al model d’immersió lingüística» i ha anunciat la convocatòria d’una cimera aquest mateix vespre amb presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les entitats del foment de l’ús del català. La intenció és «treballar-ho conjuntament i avaluar una resposta conjunta», ha apuntat Garriga.

Segons ha expressat Cambray, en una conversa d’aquest dimarts la ministra d’Educació i Formació Professional del govern espanyol, Pilar Alegría, li ha traslladat que «des del ministeri el que faran és donar compliment a la LOMLOE», també coneguda com a Llei Celaá. En aquest sentit, a més, el conseller ha apuntat que la decisió del Tribunal Suprem consolida una ordre judicial que afectava l’anterior normativa espanyola, la Llei Wert, i ho ha considerat «una anomalia més», ja que la sentència afecta «una llei antiga que ja no està en curs».