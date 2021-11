Els diputats d'ERC al Congrés han pactat incorporar partides per fer el projecte de l'estació del TAV a l'aeroport de Girona o destinar 250.000 euros a la supressió dels passos de nivell a Figueres en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

L'alcaldessa de la capital altempordanesa, Agnès Lladó, ha destacat que es tracta d'una demanda històrica i celebra que "per fi" s'acabi amb "aquesta cicatriu" que suposen els passos de nivell al centre de Figueres. Els republicans també han incorporat partides com ara els 1,5 MEUR al nou Arxiu Provincial de Girona o 500.000 euros per a la construcció d'una rotonda a la N-260 al seu pas per Llançà (Selva). L'Estat també invertirà 600.000 euros en millores a la N-260 al Ripollès.

Els Pressupostos Generals de l'Estat inclouran dues partides destinades a projectes de mobilitat a la demarcació de Girona. Els diputats d'ERC al Congrés han incorporat diversos canvis amb la negociació del suport dels republicans en el PGE. El principal projecte de millora és la incorporació del projecte de l'estació del TAV a l'aeroport de Girona.

Per altra banda, l'acord d'ERC amb el govern espanyol incorpora una partida de 250.000 euros a la supressió dels passos de nivell a Figueres. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha remarcat que aquesta partida satisfà una demanda històrica del municipi perquè permetrà acabar amb "aquesta cicatriu" que representen els passos de nivell per al centre de la capital altempordanesa.

A l’acord també s’hi sumen d’altres partides com 1,5 milions d’euros al nou Arxiu Provincial Girona, 400.000 euros per la restauració de la muralla d’Hostalric, la construcció d’una rotonda a la carretera N-260 a Llançà per 500.000€, la millora dels accessos i entorn de Santa Maria de Lladó (BCIN) amb 600.000 el projecte de millora de la carretera N-260 Ripoll-Sant Joan Abadesses per 100.000 euros, i 50.000 euros per a l’execució d’un pas subterrani al passeig Ragull de Ripoll, entre altres.