Generalitat, Diputació i Ajuntament de Girona clamen "desterrar" el patriarcat i erradicar les violències masclistes en l'acte institucional del 25N. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha criticat que sèries d'èxit com 'El Juego del Calamar' o cançons d'artistes populars entre els joves com de C.Tangana i Maluma contribueixen a perpetuar actituds masclistes.

També ha carregat contra l'ultradeta, sobretot Vox, per negar l'existència de la violència contra les dones. La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, reivindica el feminisme i la "mirada lila" com el camí cap a la igualtat. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha refermat el compromís de l'administració per eliminar la violència envers les dones.