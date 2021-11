Les precipitacions de la llevantada a la Cerdanya han deixat gruixos de neu pròxims als 30 centímetres a les cotes altes que possibilitaran que la temporada d’esquí comenci demà. La primera estació a obrir demà serà La Masella, tal com va anunciar a través de les xarxes socials. En les properes hores, l’estació preveu anunciar quines de les seves pistes i remuntadors estaran disponibles. Per la seva part, Vallter 2000 obrirà dissabte, de la mateixa forma que La Molina, mentre que Vall de Núria no va anunciar data d’obertura.

El primer torn de tempestes que va arribar al Pirineu durant la nit de dimarts a dimecres va deixar la cota per sobre dels 1.300 metres d’altitud, però hores més tard va baixar.

A causa de les nevades, el Servei Català de Trànsit va recordar que durant els episodis de neu és obligatori circular amb cadenes. Entre les que han requerit l’ús d’aquest element es troba la GI-400 a Alp. En aquesta mateixa carretera, concretament en el punt quilomètric 60, els Bombers de la Generalitat van haver d’ajudar aquest dimarts a la nit un vehicle atrapat per la neu que no portava cadenes.

La neu també va fer que es restringís temporalment el pas de vehicles pesants a l’N-260, entre Planoles i Urtx.

El temporal de dimecres va enfarinar alguns municipis de la Vall de Ribes a partir dels 1.200 metres d’altura, i va deixar gruixos de fins a 39 centímetres a 2.400 metres a Ulldeter. A Malniu i a Núria se’n van acumular 25. A Setcases algunes visitants passejaven pels carrers i es feien fotos amb el paisatge nevat. «No m’ho esperava pas això, ha sigut una sorpresa», va afirmar Iolanda, una veïna d’Igualada que passa uns dies a la comarca amb la seva parella. No és la primera vegada que vénen a la zona però no comptaven amb la neu. «Hem vingut amb l’autocaravana a passar dos dies a Camprodon i ahir vam quedar-nos a Setcases i quina millor postal que trobar-te això aquest matí», va explicar.

El temporal de llevant que ha afectat els últims dies les comarques gironines ja ha deixat 61,5 litres per metre quadrat a municipis alt-empordanesos com Portbou i 52,9 a Torroella de Fluvià. Altres municipis amb les acumulacions més elevades són el pantà de Darnius (55,4 mm), Sant Pere Pescador (44,1) i Navata (43,7 mm).

La inestabilitat encara deixarà algunes pluges aquest dijous, però seran molt més febles. En els pròxims dies es preveu que les temperatures continuïn baixant.