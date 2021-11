La violència masclista està enquistada a les comarques gironines i avui que és dia 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers la dona, és moment de posar les dades sobre la taula. Tot i això és una xacra, com sempre recorden els experts en aquest camp, que no es coneix del tot. Per tant, hi ha un gran nombre de casos de maltractaments que no sortiran mai a la llum si no es denuncien.

A la Regió Policial de Girona cada dia es presenten més de quatre denúncies de mitjana per fets relacionats amb la violència masclista en l’àmbit de la parella. És a dir, maltractaments comesos per l’actual parella o l’exparella. En només nou mesos d’aquest 2021, se n’han tramitat 1.167. La xifra és més baixa que la de l’any prepadèmic -2019- i cau en poc més d’un 5,3%.

Pel que fa al nombre de víctimes ateses pels policies gironins en canvi hi ha una petita pujada, de l’1%. Això representa que ha donat suport a fins a 1.212 dones entre gener i setembre.

Més trencaments de condemna

Un aspecte que preocupa és l’increment dels trencaments de condemna. Enguany s’eleven un 7,87% respecte a fa dos anys i se n’han registrat 158 en només nou mesos. Aquí hi entren casos, per exemple, en els quals el maltractador no fa cas de les ordres de protecció que té la víctima i per tant se les salta. Per exemple, no compleix una ordre d’allunyament o una de prohibició de comunicació. La policia, en aquests casos, acaba detenint l’individu

pel trencament de la condemna.

Les detencions si bé han anat a la baixa -en un 13%- són molt nombroses: 438 en nou mesos. Un dels arrestats a més, és un menor d’edat. Això representa més de 10 detinguts de mitjana cada setmana a la Regió de Girona acusats de delictes relacionats amb la violència masclista en l’àmbit de la parella. Per tant, els cossos policials gairebé cada dia tenen més d’un cas relacionat amb aquesta xacra.

Assassinada a Porqueres

Pel que fa als crims masclistes, s’ha de dir que n’hi ha hagut un enguany per aquest tipus de violència masclista, el 2 de juny, a Porqueres. Un home va matar la seva dona a ganivetades i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis del carrer Canigó.

No hi havia denúncies prèvies de maltractaments però companyes de la víctima van explicar que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues. A més, l’autor confés té un llarg historial delictiu. La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona va decretar presó comunicada i sense fiança per a l’home -Miguel Ángel Palma, de 45 anys- acusat de matar a ganivetades la seva parella. Aquest cas va consternar la població de Porqueres ja que la víctima, de 48 anys, Alla Bukancova, era molt coneguda.

La violència familiar a l’alça

Hi ha un altre tipus de violència masclista que afecta que no es produeix en l’àmbit de la parella, sinó que en l’anomenat familiar. És a dir, que és aquella que practica un home de la família vers una dona però que no n’és la parella ni tampoc l’exparella. En aquests casos sovint es parla de violència de caràcter físic o psicològica que realitzat el fill per exemple cap a la seva mare.

Aquest tipus de maltractaments han suposat fins a 208 denúncies en només nou mesos a Girona. El que representa, prop d’un 10% més de casos que fa dos anys (197). D’altra banda, el nombre de víctimes no para de pujar – s’han incrementat en un 27%- i la policia n’ha ateses 288.

Els casos de trencament de condemna en la violència en l’àmbit familiar també com passa amb la de la parella segueixen a l’alça. Aquí el nombre és més baix, però han pujat un 30% i s’han produït 24 casos en nou mesos. Finalment, també s’ha de destacar que hi ha hagut més detinguts que ara fa dos anys, fins a 66. D’aquests, quatre eren menors d’edat.

Crim a Ripoll

Un assassinat que ha tingut lloc enguany en l’àmbit familiar és el de Ripoll. No entra en el còmput del tercer trimestre perquè data del 30 d’octubre. En aquest cas, un jove de 19 anys va matar a ganivetades a la seva mare quan tornava a casa després de treballar. Li va clavar diverses ganivetades i després va fugir. El jove va estar en parador desconegut fins que l’endemà a la tarda se’l va trobar a les Lloses. Va acabar detingut i acusat del crim. Concretament, el jutge va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove.

Més violència sexual

Un altre aspecte de la violència masclista és la sexual. Segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior, aquest tipus de delictes han anat a l’alça i ja superen les xifres de pre-pandèmia. Els delictes sexuals han pujat més d’un 30% i se n'han registrat 249 entre gener i setembre. I d'aquests, 44 han acabat en una agressió sexual amb penetració, és a dir una violació. La resta de casos són abusos i d’altres figures delictives de tipus sexual.

La major part de les víctimes d’aquests delictes són dones i algunes, menors d’edat. Les dades dels Mossos a tot Catalunya mostren que de gener a octubre han augmentat un 11,4% les denúncies per violència sexual amb víctimes majors i menors d’edat. S’han denunciat 254 casos d’agressions sexuals i 21 d’abusos.