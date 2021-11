El coronavirus torna a entrar amb força a les residències gironines. Segons el darrer balanç de Drets Socials, n’hi ha quatre que estan en situació vermella. Això vol dir que presenta casos actius de covid-19 amb aparició de nous casos i brots en investigació. Es tracta de la regió sanitària on n’hi ha més, juntament amb Catalunya central i l’Àrea Metropolitana Nord. En total, n’hi ha disset a tot Catalunya.

D’altra banda, Girona té dues residències taronges, les mateixes que la setmana passada. Això vol dir que presenten casos actius de covid-19 amb aparició de nous casos i brots en investigació.

Setanta positius

Respecte al total de Catalunya, hi ha 70 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 0,1% del total). Al llarg de la darrera setmana (del 14/11 al 20/11), hi ha hagut dues defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut setze ingressos hospitalaris de persones residents.

Pel que fa als professionals, 113 han donat positiu (0,2% del total) els últims 14 dies; no n’hi ha cap d’ingressat.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 49 casos actius (el 0,1% dels residents) en 17 residències i 84 professionals afectats (0,2% del total).

Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 11 casos actius de covid-19 entre els residents (0,2%), i 19 professionals afectats (0,3% respecte al total).

Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, no hi ha casos actius entre els residents, però hi ha 3 professionals afectats.

El 97,2% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,8% tenen la pauta completa.