El museu Circusland de Besalú (Garrotxa) organitza una quina pel 19 de desembre que combinarà el sorteig amb actuacions de circ. Els promotors han organitzat aquesta quina aprofitant el primer aniversari de l'obertura de l'equipament i preveu fer 12 quines cantades que estaran amenitzades per tres artistes internacionals del món del circ. La quina del circ comptarà amb un malabarista cubà, un faquir que aixecarà una bombona de butà amb les parpelles i un contorsionista guineà. La quina també tindrà cantaires populars com ara la redactora de TV3 Mariona Comelles, la vedette del Molino Merche Mar o el director del Festival Internacional del Circ, Genís Matabosch.

El 18 de desembre es compleix un any de l'obertura del museu de Circusland a Besalú. Per celebrar aquesta fita, els promotors de l'equipament organitzen una quina el proper diumenge 19 de desembre al pavelló municipal de l'U d'octubre de Besalú. Aquest dijous al matí ja s'ha obert la venda anticipada de 1.260 cartrons que poden comprar-se a través de la pàgina web o a les taquilles del museu.

El preu anirà en funció de la data que es compri el cartró, ja que si es fa abans que acabi el novembre seran 12 euros per a 12 quines. Fins el 12 de desembre, el preu serà de 13 euros, i pujarà a 14 fins el dia de la quina. Els cartrons del mateix diumenge valdran 15 euros.

Els premis que se sortejaran a la quina seran els tradicionals de paneres i pernils i també es donaran entrades per Circusland, pel Gran Circ de Nadal de Girona i també un viatge per a dues persones a París per assistir a la funció del llegendari Cirque d'Hiver Bouglione.

Entremig d'aquesta quina hi haurà les actuacions de tres artistes internacionals. En primer lloc hi haurà el malabarista Rafael de Carlos, que forma part del Circ Nacional de Cuba i és un dels referents mundials d'aquesta disciplina. També hi participarà l'enigmàtic faquir Testa, capaç d'aixecar una bombona de butà sostinguda per ganxos clavats a les parpelles. La programació circense la completarà el guineà Papi Flex, un contorsionista extrem que va merèixer un passi d'or al programa de televisió 'Got Talent' el 2019.

Els cantaires seran figures conegudes per a bona part dels assistents. La redactora de TV3 Mariona Comelles, la vedette del Molino Merche Mar i el director del Festival Internacional del Circ de Girona, Genís Matabosch, seran els encarregats d'anunciar les boles que vagin sortint.