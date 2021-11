Diari de Girona guanya el premi de millor publicació de premsa diària en català

L’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm a Barcelona serà dimarts vinent l’escenari de la vint-i-unena Nit de les Revistes i la Premsa en Català on es reconeixerà a Diari de Girona com millor publicació en la categoria de premsa diària. Una categoria que s’estrena per primer cop en aquests premis i que, segons destaca el jurat, distingeix aquest rotatiu per «la seva cobertura territorial més enllà de la capital i els seus continguts que sovint han marcat l’agenda política» que l’han portat a ser un «dels mitjans de comunicació de referència en la informació local i comarcal».

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i l’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED) organitzen uns premis que aquests dimarts també reconeixeran rebran premis de millor publicació «Camacuc» (en la categoria de revistes), «L’Eco de Sitges» (premsa no diària) i «Fosbury.cat» (digital).

La incorporació de l’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED) als organitzadors de la nit de les Revistes i la Premsa en Català ha obert la porta que, per primer cop, els premis també tinguin la categoria de «premsa diària» que s’estrena amb el guardó a Diari de Girona. Els organitzadors destaquen que en un «context de preocupació generalitzada pel retrocés de l’ús social del català» celebracions com la d’aquest dimarts han de «servir per reivindicar el paper de les revistes i la premsa que proporcionen un mapa comunicatiu en català ric, plural i divers i, així, contribueixen a fer possible una oferta mediàtica de qualitat en llengua catalana».

En el mateix acte de dimarts vinent a Barcelona, també s’entregaran premis a la lingüista Carme Junyent pel seu «compromís insubornable» amb la llengua; al grup Bon Preu–Esclat, «per tirar endavant un projecte empresarial exitós sense renunciar a la llengua i la cultura pròpia», i el periodista Gustau Alegret per la seva trajectòria-

Finalment, també es premiaran reportatges publicats per «Cavall Fort», «Adolescents.cat» i «Som Garrigues» sobre «el reciclatge i l’ús del plàstic, l’allau de macroprojectes d’energia renovable i l’assetjament escolar» respectivament.