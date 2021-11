ERC ha aconseguit una partida de 250.000 euros dins dels pressupostos de l’Estat per a tirar endavant el baixador del TAV a l’aeroport de Girona, fruit de les negociacions amb els socialistes, que també han inclòs, tal com ja va publicar Diari de Girona, 250.000 euros per a l’eliminació dels passos a nivell del tren a Figueres, un projecte llargament reivindicat per la ciutat. L’alcaldessa figuerenca, Agnès Lladó, ha destacat que es tracta d’un «acord històric» per la ciutat, ja que fins ara «ningú havia estat capaç de resoldre’l», i que permetrà «relligar» la capital altempordanesa.

De la seva banda, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha posat en valor la importància de la construcció del baixador a l’aeroport, i ha assenyalat que la connexió amb la ciutat «és una obra absolutament necessària».

A l’acord entre socialistes i republicans també s’hi sumen altres partides com 1,5 milions per al nou Arxiu Provincial, 400.000 euros per la restauració de la muralla d’Hostalric, una rotonda a la carretera N-260 a Llançà per 500.000 euros, la millora de l’entorn de Santa Maria de Lladó amb 600.000 el projecte de millora de la carretera N-260 Ripoll-Sant Joan Abadesses per 100.000 euros i 50.000 euros per a l’execució d’un pas subterrani al passeig Ragull de Ripoll, entre altres.