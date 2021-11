El nombre de víctimes mortals d’accident de trànsit a Girona ja supera les de l’any 2019. La mort ahir d’un motorista a l’AP-7 al seu pas per Aiguaviva ha elevat el nombre de finats en 37. Una xifra que ja supera les de l’any prepandèmic (2019), que es van situar en 36. Aquí hi ha sumades tant els finats que hi ha hagut per sinistres viaris en vies urbanes com interurbanes.

La sinistralitat d’aquest any per tant ha remuntat. Tot i això, s’ha de dir que ha estat un any encara marcat per la pandèmia, ja que els primers mesos la mobilitat encara estava limitada per confinaments territorials i la mobilitat era un xic més baixa. Però després ja va remuntar. L’any passat, en canvi, sí que va estar molt baix en mortalitat a Girona, es van registrar 23 baixes per accidents de trànsit. Una xifra que no s’havia donat des de feia molts anys a les comarques gironines.

Mort a Aiguaviva

Així doncs, ahir es va donar un nou accident de trànsit mortal, on va perdre la vida un motorista de matinada en un xoc amb un cotxe a l’AP-7 a Aiguaviva.

Els fets van pasar poc després de les cinc de la matinada, la carretera era molt molla. Els Mossos de Trànsit investiguen les causes de l'accident mortal. Que va consistir en un xoc entre un cotxe i una motocicleta, en un dia de pluja i amb la carretera que encara estava molt molla.

A conseqüència de l’accident, va morir el conductor del vehicle de dues rodes. La víctima mortal era A.F.M, de 50 anys i veí del Prat de Llobregat.

Arran de la incidència, que va provocat restriccions de circulació en sentit sud, es van activar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, Policia Local de Salt i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La situació viària també es va veure afectada per l’accident de trànsit. Que va obligar a tallar dos dels carrils de l'AP-7 en sentit Barcelona. Això va generar retencions d'almenys un quilòmetre de longitud durant unes tres hores.

37 morts: 8 motoristes

Les comarques gironines han hagut de lamentar 37 víctimes mortals d'accidents de trànsit des que va començar aquest any. De totes les baixes, registrades tant en vies urbanes com interurbanes i recopilades per Diari de Girona, amb la d'avui, fa escalar a vuit les dels motoristes.

I és que dels anomenats col·lectius vulnerables s'han registrat 14 víctimes mortals. La major part dels finats eren motoristes (8) però també hi ha hagut quatre vianants atropellats i dos ciclistes.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, amb la víctima mortal d’ahir en l’accident d’Aiguaviva, són 121 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres de Catalunya, 44 de les quals motoristes.