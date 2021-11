Quim Salvi continuarà quatre anys més al capdavant del rectorat de la UdG després de guanyar avui unes eleccions on era l'únic candidat, fet que explica la baixa participació de només un 12,5% (a quatre anys va ser del 36,42%). Salvi ha obtingut el 63,5% dels vots, mentre que un 36,5% ha votat en blanc.

"Hem estat l'única candidatura, vam obtenir un gran suport en el darrer claustre, i molta gent pot haver pensat que aquest era el projecte guanyador i que la comunitat universitària se l'ha fet seu com un projecte col·lectiu i per això la mobilització no ha estat tan important", ha explicat Salvi que, però, ha recordat que "a quatre anys van tenir un suport del 57% i ara l'hem tingut del 63% i els diferents claustres hem anat pujant fins a superar una aprovació de més del 70% en el darrer".

Salvi ha agraït el suport de la seva parella, Maria Martín, que també forma part de la candidatura, i de les seves dues illes "per aguantar-me en els moments de nervis" i de tots els membres tant de l'equip que l'han acompanyat aquests quatre anys com de les cares noves del nou projecte. Un equip al qual al Salvi ha animat a "treballar des de ja per situar la universitat de Girona allò on volem que estigui no d'aquí a quatre anys, sinó més enllà del 2030".

Quim Salvi és el cinquè rector que ha tingut la UdG des de la seva fundació després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).