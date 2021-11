El biòleg marí gironí Enric Sala va rebre dilluns a París la gran medalla Albert I, amb què la Fundació Albert I de Mònaco i l’Institut Oceanogràfic del Principat destaquen cada any el treball i el compromís dels premiats amb el món marí.

Per a Sala, professor universitari que va decidir deixar el món acadèmic per dedicar-se a la defensa de la natura a temps complet, aquest reconeixement és un «honor increïble» i «una responsabilitat». «No ens podem adormir perquè cal continuar treballant per seguir protegint la vida al planeta tal com la coneixem», va assenyalar.

Sala, de 52 anys, és el fundador i director de Pristine Seas, un projecte d’exploració, investigació i mitjans de comunicació per incitar els dirigents dels països a protegir els darrers llocs salvatges de l’oceà.

L’Institut Oceanogràfic de Mònaco va explicar en una nota de premsa que el projecte Pristine Seas ja ha contribuït a la creació de 23 de les reserves marines més grans del planeta cobrint una superfície de 6,5 milions de quilòmetres quadrats.

Segons va explicar el biòleg marí gironí, necessitem «com a mínim» el 30% del mar protegit de la pesca i «altres activitats perjudicials per al 2030». Sala va afegir que Espanya té molt a fer en aquest assumpte «desafortunadament», ja que menys de l’1% de les seves aigües estan totalment protegides de la pesca.

Valoració positiva de la COP26

L’explorador gironí va assenyalar que l’última cimera del clima, la COP26 de Glasgow, li va semblar positiva, ja que ningú no nega el canvi climàtic ni que el seu causant sigui l’ésser humà, però va destacar que «si no comencem a disminuir les emissions de carboni ja, la cimera de Glasgow haurà estat un rotund fracàs».

Sala va rebre el premi de mans d’Albert II de Mònaco en la secció «Mediació». El príncep va assegurar que els guardonats són una inspiració «per a tots» i va afegir que «els oceans són la primera víctima de la degradació del nostre medi ambient» i són «determinants per al nostre futur i per al del planeta».

En la categoria «Ciència», el premi de l’any 2021 va ser per a Carl Folke, director de l’Institut Beijer d’Economia Ecològica de l’Acadèmia Reial de Ciències de Suècia.

Durant la cerimònia celebrada a la capital francesa també es van lliurar els guardons de l’edició del 2020, que no es va poder celebrar a causa de la pandèmia de coronavirus.

En la categoria «Mediació» el reconeixement va ser per al fotògraf francès Laurent Ballesta, i en la de «Ciència» per al professor d’oceanografia biològica de la Universitat de la Sorbona Louis Legendre.