Cassà de la Selva va celebrar divendres passat el Ple municpal on es va aprovar el projecte definitiu de Can Parera.

Es tracta d’una finca composta per una casa amb una nau adjacent que l’Ajuntament de Cassà va comprar el setembre de l’any passat amb l’objectiu d’enderrocar-la per destinar l’espai a aparcament.

Durant el ple del divendres es va fer oficial la darrere versió del projecte, que incorpora noves modificacions tant a l’entrada com a la sortida dels vehicles atenent a algunes de les al·legacions que s’havien presentat.

Aquestes actualitzacions de Can Parera faran que millori la seguretat de les persones, així com també la circulació dels vehicles. A més, també s’han tingut en compte les modificacions per tal de garantir el compliment de la normativa per realitzar-hi activitats culturals. Les modificacions representen un lleuger augment del pressupost en 18.085,63€, de manera que el cost total del projecte serà de 155.994,63€.

El projecte de Can Parera dotarà de 17 noves places d’aparcament a la zona del barri vell de Cassà, facilitant així un accés més pels comerços del poble. A més, la concepció de l’obra permetrà tenir un espai cobert que es podrà utilitzar també per realitzar-hi actes, guanyant un equipament municipal polivalent.

D’altra banda, l’alcalde Robert Mundet i el cap dels serveis tècnics municipals, Jordi Fabrellas, van visitar les instal·lacions de la depuradora, que es troben en la fase final de les obres. De fet, ja s’ha posat en marxa en fase de proves i només falta que la companyia elèctrica augmenti la potència a la instal·lació. Durant el ple, Mundet va explicar que l’ampliació de la depuradora permetrà augmentar la capacitat per arribar a depurar aigua per a 30.000 persones, gairebé el doble de la capacitat actual.