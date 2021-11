El president d'Hipra, David Nogareda explica que la previsió de l'empresa és iniciar al gener del 2022 la fase III de l'assaig clínic de la vacuna de proteïna recombinant que estan desenvolupant contra la Covid-19. Així ho va dir divendres en la sessió Projectes per a un nou model econòmic de la XXVI Trobada d'Economia a S'Agaró, que s’ha fet fins dissabte a l'Hotel S'Agaró.

A la taula rodona també hi van participar el CEO de Cellnex, Tobías Martínez; el CEO d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos; el president d'Enagás, Antoni Llardén, i el director de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol. «Esperem que arribi aviat al mercat», va dir Nogareda en relació a l'avanç de l'assaig clínic i va recordar que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) haurà d'autoritzar la vacuna perquè es pugui comercialitzar.

Nogareda va recordar que l'empresa participa en un altre un projecte al costat de l'Hospital Clínic per al desenvolupament de la tecnologia ARN missatger -com les vacunes de Pfizer i Moderna- que no existeix a Espanya, tot i que va aclarir que «va més lent».

Per la seva banda, Campistol va reivindicar que la salut i l'economia són un «binomi molt relacionat» entre si, ja que no hi ha una bona economia sense una bona salut: segons el director del Clínic representa entre un 12 i un 15% del PIB en països europeus. Per Campistol, la pandèmia ha posat en valor la salut i el sistema sanitari i, en aquesta línia, va argumentar que veu la crisi derivada del Covid-19 com una «oportunitat» per donar forma a un sistema de salut públic, sostenible, eficient, de qualitat i equitatiu per a tota la societat.

Així mateix, va advertir que actualment el sistema sanitari català està en «risc» i va reclamar més finançament i més professionals per revertir un problema que, segons la seva opinió, afecta a tots els hospitals espanyols.

La variant òmicron

Al mateix temps, el president d’Hipra va confirmar que la vacuna gironina que desenvolupa la companyia es podria adaptar a una nova variant com la sud-africana en tan sols 4 mesos si fos necessari. Nogareda va llençar aquest missatge davant la incertesa que ha generat el coneixement d’aquesta mutació, que ha afectat notablement les borses. De totes maneres, va advertir que caldrà veure l’abast que té aquesta nova variant, «si arribarà a Europa i amb quina força», perquè de variants n’hi ha «de molts tipus» sense que se sàpiga de moment si aquesta acabarà com a predominant, ni el seu nivell d’afectació.

Respecte a aquesta possibilitat d’adaptar la vacuna va reiterar que la metodologia que empra permet incorporar una mutació com la del sud d’Àfrica en només aquests quatre mesos. Va puntualitzar a més que aquesta velocitat per a protegir la població enfront d’una nova variant respon a una llarga experiència de Hipra en coronavirus després d’anys de treballar amb ells en l’àmbit de la salut animal.

La col·laboració amb altres centres i un equip de més de 350 persones completen l’equipament de Hipra en aquesta carrera, que comportarà l’inici de la fase tres d’assajos al gener i la sortida al mercat en el primer trimestre de 2022 si l’Agència Europea del Medicament l’autoritza. Aquesta companyia gironina produirà l’any vinent 600 milions de dosis i podria doblar la capacitat en 2023, segons va concloure Nogareda.