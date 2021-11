L'hostaleria gironina assegura que està "preparada" per començar a treballar amb el passaport covid. A més, el sector assenyala que "no caldrà" contractar més personal per poder donar compliment a aquesta mesura. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero, explica que es tracta d'una aplicació "molt senzilla" que els bars i restaurants de la demarcació ja tenen i que no comportarà un extra de feina "gaire gran". Escudero s'ha mostrat "satisfet" que tiri endavant el certificat covid tot i que lamenta que arribi tard. "Ja ho vam demanar nosaltres quan es parlava de restriccions de tancaments", ha recordat el president de la FHCG.

Des de la federació es mostren "convençuts" que el certificat serà una "bona eina" i posen l'exemple de França on els bars i restaurants treballen "amb tota normalitat". "La gent no està entrant tota l'estona a l'establiment i un cop arriben es fa en un moment. És beneficiós pels negocis, per la gent que té la covid i pels que no la tenen", ha remarcat Escudero. En aquest sentit, el president de la FHCG ha assenyalat que la implementació del certificat a aquestes zones d'oci ha de servir també com a incentiu a aquells que no volen vacunar-se.

"El problema està en la gent que no està protegida, amb el passaport el que aconseguim és gairebé obligar a aquells que no ho volen fer a mentalitzar-se que s'han de vacunar", ha remarcat Escudero.

Tot plegat, després d'un cap de setmana "confós" per la suspensió de la mesura a conseqüència del col·lapse que ha viscut la web de 'La meva salut' i que va fer recular el departament, que aplicarà la mesura a partir d’aquest dilluns.

Fins 2023 no hi haurà normalitat

Malgrat que les coses des d'un punt de vista local han millorat, Escudero ha tornat a insistir en la idea que fins 2023 no es recuperarà la normalitat prepandèmica, especialment per la falta de turistes que hi ha a la demarcació de Girona. "Quan ho vam dir la gent es va posar les mans al cap, però si tot va bé fins 2023 no esperem que torni a la normalitat que teníem abans de la

crisi", ha remarcat.

En aquest sentit, Escudero recorda que el turisme local "pot assumir una part de l'oferta" però que les comarques de Girona necessiten "el plus que dona el turisme estranger i que no està volant". Per això, dona per fet que aquest l'estiu del 2022 els touroperadors no treballaran al mateix ritme que ho van fer el 2019.

Amb tot, Escudero espera que la nova variant "no incrementi els riscos" i que no s'hagi de tornar a fer passes enrere. "Confiem que això no passi i que només sigui un problema amb els que no es volen vacunar", ha conclòs.