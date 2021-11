La rotonda de la ronda de Mas d’en Bosch que hi ha a l’altura de Can Guetes acollirà pròximament la locomotora 1002 que actualment hi ha al parc de l’estació de Ripoll. El Rotary Club del Ripollès assumirà el cost del trasllat a aquest espai on ja hi figura el logo d’aquesta organització, i que fins fa poc havia acollit un carro ornamentat amb flors. La intenció és repintar primer la locomotora, que està en un estat de degradació per culpa de les bretolades que ha patit en els últims anys, amb pintades i alguns elements malmesos. Diferents grups de l’oposició van qüestionar en el plenari d’octubre, celebrat dimarts dia 26, la presència d’aquesta màquina, tant per la idoneïtat d’ocupar la rotonda, com pels problemes de visibilitat que pot comportar.

La regidora republicana Chantal Pérez va mostrar-se preocupada per la seguretat dels automobilistes, perquè «més d’una vegada han pujat cotxes a aquesta rotonda» i això pot suposar un risc per la integritat física dels seus ocupants. Precisament aquesta mateixa setmana algun cotxe s’ha estavellat a la rotonda de Castelladral on unes figures metàl·liques representen a l’ovella ripollesa, segons va explicar el mateix alcalde Jordi Munell (Junts).

Per evitar aquesta mena d’accidents es confia que les dues noves rotondes que aniran a la ronda de Mas d’en Bosch, a davant del pavelló de l’Avellaneda i de la benzinera, serviran per reduir-hi la velocitat del trànsit. A més, Munell va afirmar que «s’hi posaran leds perimetrals». Tot plegat hauria de servir perquè «qui compleixi la normativa no té per què estavellar-s’hi». L’equip de govern va informar també que el departament de carreteres de la Generalitat ha donat el vistiplau per la instal·lació de la locomotora, tot i que en tractar-se d’un tram urbà no hi ha els mateixos problemes que comportaria si es volgués situar en una carretera d’una administració superior. El cap de l’àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va garantir que la instal·lació de la màquina es farà de forma «que no tregui visibilitat».

La 1002 va ser cedida a l’Ajuntament de Ripoll que n’és l’actual dipositari, i que no descarta acabar-la traslladant en un futur a l’espai del giratori i les cotxeres de l’Estació, un cop l’espai sigui rehabilitat.

Munell va xifrar entre 300.000 i 400.000 aquest ambiciós projecte per reivindicar el passat ferroviari del municipi. Curiosament la locomotora 1002 està erròniament numerada com a 1006, mentre que la 1006, que alguns mitjans especialitzats en el sector ferroviari assenyalen que va ser renomenada com a 1002, es troba actualment en fase de restauració a Mora la Nova, des d’on serà traslladada a Sant Joan de les Abadesses per instal·lar-la a l’antiga estació com a atractiu patrimonial. La nova ubicació de la 1002 hauria de fer-la més inaccessible a l’hora de patir més bretolades encara, tot i que el carro que hi havia fins fa poc també va patir-hi diversos atacs.