«Molta gent ha vist que, en temps de pandèmia, la ciutat no era un lloc saludable per viure i han fet l’aposta de tornar al món rural. Es tracta de persones que fa uns anys no s’haguessin plantejar repoblar els petits municipis, però ara sí que ho fan». Amb aquesta reflexió va obrir Cristina Andreu, regidora de Guanyem Girona i exdirectora de l’Agència de l’Habitatge a les comarques gironines, un debat que va comptar amb l’experta en gestió de Patrimoni Marta Lloret -coneguda per ser una «caça-masies» a Instagram-, el subdirector general de Coordinació d’Actuacions al Litoral, Entorns Rurals i Muntanya de la Generalitat, Xavier Berga, l’alcalde de Sant Miquel dl Campmajor i vicepresident de l’associació de Micropobles Oriol Serrà, i l’arquitecta Estel Jou.

«La meva causa són les masies, i m’hi he posat arran d’una frustració que sento a nivell laboral, de veure la pèrdua de patrimoni rural a cada cantonada del país», va explicar Lloret, tot afegint: «Hi ha cadàvers patrimonials a tot arreu, tots coneixem casos flagrants de pèrdua de patrimoni rural i jo hi sóc per denunciar-les», va afegir.

Per a Lloret, entre les causes d’aquest progressiu abandonament de masies hi ha el fet que molta gent que opta per viure-hi «encara està totalment maltractada» per l’administració, tot citant els «impostos abusius» o les traves burocràtiques, per exemple a l’hora de fer reformes i dividir la casa en diferents habitatges. «Les administracions hi tenen molt a veure: si facilitessin les polítiques d’incentivació, millorarien molt les coses», va indicar. També va defensar que caldria una «obertura d’usos», ja que «actualment sembla impossible conjugar els usos de l’habitatge amb la seva rehabilitació».

Berga, per la seva banda, va incidir en la idea que «no tot el passat és recuperable», perquè hi ha llocs sense electricitat o aigua corrent. «Per això, primer hauríem d’arribar a un màxim consens sobre què s’ha de recuperar i després parlar de quines polítiques portar a terme». De la mateixa manera, va considerar que la conjuntura actual pot propiciar el teletreball, de manera que, si s’aconsegueix garantir la cobertura i digitalització dels territoris de muntanya, pot ser una bona oportunitat per al seu repoblament. Berga va posar com a exemple les feines per a l’administració pública, tot considerant que s’hauria d’incentivar el treball remot per tal que es poguessin fer des de microbpobles.

Jou, mentrestant, va demanar que es posi el focus, sobretot, en «repensar l’habitatge com un dret que hauria de tenir tothom». «Ara ho tenim concebut com un bé de mercat, de manera que és impossible gestionar això de manera justa per a tothom», va advertir.

Finalment, Serrà va demanar que s’estableixi «una normativa flexible i capaç de ser ràpida». «Fa 40 anys, tu et casaves i t’instal·laves en un mateix lloc de per vida. Aquest estil de vida ja és obsolet, però la normativa continua anant per aquí. Cal que s’adapti als moments i necessitats actuals», va demanar.

Al llarg de la jornada, a més, es van oferir diverses «píndoles» de projectes de repoblament d’èxit desenvolupats arreu del territori. Així doncs, es va explicar el cas del Mas del Sol a l’espai protegit de Pinya de Rosa a Blanes, el projecte Brigel de Juià (en què quatre joves han recuperat una masia per viure-hi durant un període de sis anys) i el repoblament de pobles sencers, com Solanell, a Lleida. A més, també es va explicar la iniciativa per impulsar un festival d’art mural per evitar l’abandonament del poble de Penelles.