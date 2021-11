Bona afluència de compradors en el primer diumenge de Nadal amb les botigues obertes a Girona. Comerciants i clients coincideixen afirmant que l’últim dia de la setmana del Black Friday ajuda a fer que els gironins surtin al carrer per aprofitar les rebaixes i començar les compres de Nadal.

A l’Espai Gironès han tancat un cap de setmana amb «molta satisfacció». Segons el gerent del centre comercial, Pau Jordà, tant l’afluència com el volum de vendes han estat «molt positives». «Aquesta setmana ha estat una prèvia, un test important per nosaltres, que ens ajuda a encarar amb optimisme la campanya de Nadal», va explicar en declaracions al Diari de Girona. Jordà va mostrar-se esperançat per aquestes setmanes vinents, a diferència de l’any passat, quan el Govern català va prendre la decisió de tancar els centres comercials, entre altres, com a mesura per pal·liar la propagació de la Covid-19.

En un altre centre comercial, a El Corte Inglés, també es va notar l’augment de l’afluència de clients. «He vingut perquè necessito renovar el vestuari!», explicava l’Anna, clienta del que ara ja és l’antic Hipercor i que actualment es troba en un procés de reformes. «He notat més gent de la que esperava donada la situació pel Covid, m’ha sorprès», va afegir.

Xavier Fanals, propietari de la botiga de roba White Ice, va explicar que van notar més afluència dissabte que ahir diumenge. En aquest establiment ahir també era l’últim dia de la setmana del Black Friday, un esdeveniment que cada comerç adapta com vol, centrant-lo en un dia o bé allargant-lo una setmana o fins i tot durant tot el mes de novembre. «Abaixar el preu sempre ajuda al fet que hi hagi més moviment. Baixem els marges, però per contra tenim més facturació», va assegurar.

Fanals va destacar la presència de gent de fora la ciutat: «Nosaltres hem tingut aproximadament un 50% de clientela de Girona i un altre 50% de fora». «Aquest cap de setmana també hem notat l’arribada del client francès», va afegir.

Un dels llocs més concorreguts al centre de Girona va ser el Mercat de Nadal de la Plaça Independència, on s’hi troben instal·lades vint-i-tres casetes de fusta amb productes artesans de productors de la demarcació, que hi romandran fins al 5 de gener. El firaire Pedro Cisneros, propietari d’AGP Artesania, va assegurar que aquest any tenen bones perspectives perquè tot i la pandèmia, enguany el Mercat no està tancat, com ho estava l’any passat a causa de les restriccions. En contraposició, Cisneros va assegurar que «hi ha molts establiments oberts i això també fa mal».

Festius amb botigues obertes

Amb la jornada d’ahir, en total seran vuit els dies amb els establiments comercials oberts de manera extraordinària aquest Nadal a Girona.

Aquest desembre seran els dies 6, coincidint amb el dia de la Constitució ; el 8, dia de la Immaculada Concepció; el 12, dia que ha escollit l’Ajuntament de Girona com un dels dos festius que pot canviar; i el 19, establert per la Generalitat. Al gener, els dos primers diumenges, 2 i 9, també comptaran amb les botigues obertes a Girona i arreu de Catalunya.