Busquen a la zona de Setcases, concretament a l'àrea de Xemeneies, un excursionista de 48 anys que està desaparegut des d'ahir a la tarda.

L'home, de 48 anys i és veí de Camprodon, coneix la zona i és una persona experimentada. A la zona hi ha temperatures extremes, per sota dels 10 graus negatius i també hi neva. A més, a la zona hi bufa el torb i la sensació tèrmica és encara de registres més baixos.

L'alerta de la desaparició la va donar ahir a la tarda la família en veure que no retornava a casa a dinar.

Arran de la denúncia es va activar un dispositiu de recerca que coordinen els Bombers i on també participen els Mossos, que entre altres hi actuen amb la Unitat de Muntanya.

L'home va sortir a caminar ahir per la muntanya i arran de la denúncia de la família ràpidament es van activar els especialistes en rescats i recerques dels Bombers - els Grae- que han estat treballant a la zona. La recerca s'ha centrat des d'ahir i fins a primera hora del matí per sota del coll de la Marrana, a Setcases.

D'altra banda, el cotxe del desaparegut es va localitzar a l'aparcament de Vallter.

Professionals, família i amics

Dues dotacions han estat treballant tota la nit en la recerca i sota condicions molt dures, segons els Bombers. Aquest matí s'ha reprès tot el dispositiu de recerca amb nous efectius dels Bombers com ara dos binomis de gos de venteig i guia caní. També s'ha incorporat al dispositiu un helicòpter on hi van Grae i metges del SEM.

A la recerca a banda dels efectius professionals en rescats també hi participen, família, amics i muntanyencs de la Vall de Camprodon.

Des dels Bombers es demana que no s'accedeixi a la zona per evitar més extraviats o accidents.

La zona de Xemeneies

El mòbil del desaparegut dona senyal i aquest matí - cap a tres quart de nou - gràcies a la triangulació del telèfon ara tot apunta que l'home s'hauria extraviat a la zona de Xemeneies.

Els Bombers ara sospiten que va anar cap aquesta àrea de després de pujar al Pic de la Dona. Des d'ahir se'l buscava per sota del coll de la Marrana.