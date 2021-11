El temps no millora massa a la zona de Vallter però els especialistes en rescats i voluntaris han reprès la búsqueda després del replegament del matí.

El temporal de neu i forts vents amb ratxes de fins a 70 km/h havia obligat a reduir la cerca al mínim í.

L'excursionista de 48 anys està desaparegut a l'àrea de Xemeneies de Vallter.

A la una del migdia, tot i que el temps no ha millorat gaire, els bombers i voluntaris han decidit tornar a pujar a la zona de Xemeneies per continuar la recerca del veí de Camprodon.

"El treball és molt dificultós i accedir a segons quines zones és perillós", ha afirmat a l'ACN Gabriel Marzo, sergent i un dels membres de l'operatiu de Bombers. Sobre el terreny hi havia 5 efectius del GRAE i una quarantena de persones, entres voluntaris, famílies i veïns de la zona, que s'han hagut de replegar a l'espera que les condicions millorin.

Aquest matí nevava a la zona i la sensació tèrmica era de fins a -30º (la temperatura és de -10º) alhora que la visibilitat era molt dolenta per les fortes ratxes de vent. El telèfon de l'home desaparegut des d'aquest diumenge segueix donant senyal i s'ha fet una triangulació que ha donat una zona àmplia de 4 hectàrees. Bombers també ha confirmat que el desaparegut és un bon coneixedor de la zona i que va ben equipat.

Segons Marzo, aquest matí efectius del GRAE han intentat inspeccionar una zona on ahir hi va haver una allau però les condicions eren massa "adverses" i sense visibilitat. Per tot plegat, s'ha decidit suspendre a l'espera que el temps millori en les pròximes hores. Els Bombers també han demanat que no s'accedeixin a la zona "per evitar més extraviats o accidents".

L'home, de 48 anys i és veí de Camprodon, coneix la zona i és una persona experimentada.

L'alerta de la desaparició la va donar ahir a la tarda la família en veure que no retornava a casa a dinar.

Arran de la denúncia es va activar un dispositiu de recerca que coordinen els Bombers i on també participen els Mossos, que entre altres hi actuen amb la Unitat de Muntanya.

L'home va sortir a caminar ahir per la muntanya i arran de la denúncia de la família ràpidament es van activar els especialistes en rescats i recerques dels Bombers - els Grae- que han estat treballant a la zona. La recerca s'havia centrat des d'ahir i fins a primera hora del matí per sota del coll de la Marrana, a Setcases.

Al 📹 es poden apreciar les condicions meteorològiques en què es va desenvolupar ahir al vespre la #recerca del veí de #Camprodon extraviat a #Vallter2000 El temps no ha millorar gaire però #GRAE i voluntaris reprenen la recerca després d'un replegament necessari a mig matí pic.twitter.com/HcXiDmwkje — Bombers (@bomberscat) 29 de noviembre de 2021

D'altra banda, el cotxe del desaparegut es va localitzar a l'aparcament de Vallter.

El torb a les comarques gironines porta a la memòria una tragèdia, la del Balandrau.

Professionals, família i amics

Dues dotacions han estat treballant tota la nit en la recerca i sota condicions molt dures, segons els Bombers. Aquest matí s'ha reprès tot el dispositiu de recerca amb nous efectius dels Bombers com ara dos binomis de gos de venteig i guia caní. També s'ha incorporat al dispositiu un helicòpter on hi van Grae i metges del SEM.

A la recerca a banda dels efectius professionals (Bombers, Mossos, Guàrdia Municipal de Camprodon) també hi han participat, família, amics i muntanyencs de la Vall de Camprodon. Els no especialistes però finalment han hagut de deixar de buscar cap a les deu i pocs minuts del matí a causa del mal temps, segons els Bombers. Des dels Bombers es demana que no s'accedeixi a la zona per evitar més extraviats o accidents.

De fet ahir a la zona hi va haver una allau i els Bombers s'ha inspeccionat la zona pero`s'ha hagut de cancel·lar temporalment la recerca pel mal temps.

La zona de Xemeneies

El mòbil del desaparegut dona senyal i aquest matí - cap a tres quart de nou - gràcies a la triangulació del telèfon ara tot apunta que l'home s'hauria extraviat a la zona de Xemeneies. Que està entre el Pic de la Dona i el Coll de la Geganta.

Els Bombers ara sospiten que va anar cap aquesta àrea de després de pujar al Pic de la Dona. Des d'ahir se'l buscava per sota del coll de la Marrana.

Captat per les càmeres

Les càmeres de l'estació de Vallter van enregistrar a les nou del matí d'ahir el veí de Camprodon extraviat quan entomava cap al coll de Mantet, segons informen els Bombers. Que creuen creuen que després va carenar fins a una zona on hi va haver una allau.