La cavalcada dels Reis d'Orient a Girona canviarà d'escenaris i, amb l'objectiu que pugui ser "gaudida per molta més gent i que ses majestats estiguin més a prop dels nens, el campament es trasllada dels Jardins de Fora de la Muralla al Camp de Mart i l'arribada passa de la Plaça a la zona de la Copa. Entre un punt i l'altre, els Reis d'Orient, acompanyats per una comitiva d'unes 350 persones, faran un recorregut per una sèrie de carrers de la ciutat que encara estan per concretar en un trajecte que els Reis faran totalment a peu i sense la presència d'animals. Això sí, el que no hi faltaran serans els caramels.

"La ubicació als Jardins de Fora Muralla feia temps que estava en qüestió pels problemes d'aforament i d'accés" Quim Ayats - Vicealcalde de Girona

"Després de les restriccions de l'any passat, la idea dels Reis és que aquest cop els nens tinguin la possibilitat de veure'ls més a prop que mai, tant durnat la rua com en el campament al Camp de Mart i a la gran festa final a la Copa on hi podrà accedir més gent de la que podia anar a la Plaça del Vi", ha explicat aquest matí el vicealcalde, Quim Ayats, que al costat de la regidora Maria Àngels Cedacers i el president dels Manaies, Xavier Serra.

Ayats i Serra han explicat que la ubicació als Jardins de Fora Muralles "feia temps que estava en qüestió pels problemes d'aforament i d'accés" i que amb el canvi d'escenari permetrà un contacte molt més directe i fàcil per a tots els nens. "Serà una arribada dels Reis d'Orient amb mirada d'infant", ha reiterat Cedacers perquè "amb espais amplis com el Camp de Mart i la Copa, tant abans com després del recorregut, els nens podran tenir els Reis molt a prop".