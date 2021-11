El diputat de la CUP per la demarcació de Girona, Dani Cornellà, ha criticat les inversions previstes per a escoles de les comarques gironines en els pressupostos de la Generalitat. A les preguntes per escrit que Cornellà va fer arribar al Govern sobre la previsió de construcció i millores d'instiututs a les comarques gironines, l'Executiu va respondre que "construirà instituts a Besalú, Girona, Salt i Vilafant" que ja disposen de l'aprovació de l'acord de govern. També van confirmar que en els propers 7 anys "té previst fer ampliacions a Cassà de la Selva, Olot, Palamós, Peralada i Roses, i noves contruccions a Bescanó, Castelló d'Empúries, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Verges".

El diputat cupaire valora, en un comunicat, que "no entenem ni compartim aquests terminis". "El Govern, enlloc de tirar endavant uns pressupostos per a millorar el sistema educatiu i les condicions de la comunitat educativa en aquests pobles i ciutats, prefereixen posar quantitats indecents per projectes especulatius com el Hard Rock o el Circuit de Catalunya", afegeix Cornellà. La CUP va registrar aquestes preguntes arrain de les visites realitzades pels seus dos diputats, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, a diferents municipis de les comarques gironines on, segons afirmen al comunicat, "van recollir la preocupació i el malestar dels consistoris i la comunitat educativa per la situació d'alguns equipaments del Departaent d'Educació i la falta de planificació estratègica".