L'excursionista rescatat amb vida aquest dilluns a Vallter 2000 ha mort aquesta tarda a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'home es trobava en estat crític per una hipotèrmia greu (grau 4 sobre 5). Un helicòpter medicalitzat havia traslladat el pacient fins a l'hospital barceloní on ha rebut un tractament per intentar de recuperar-li les constants vitals, però, finalment els sanitaris no han pogut salvar-li la vida.

El dispositiu de recerca havia localitzat l'excursionista després d’excavar la neu d’una allau caiguda ahir a la zona de la Font d’en Xavier, al nord de l’estació d’esquí Vallter 2000. Una estona abans, un dels gossos de venteig del Grup Caní de Recerca (GRCR) dels Bombers havia marcat l’indret. Prèviament, els Mossos d’Esquadra havien assenyalat la zona mitjançant el rastreig del mòbil de la víctima.

Un dels membres de l'operatiu de Bombers havia explicat en declaracions als mitjans que les tasques de rescat havien estat molt feixugues per les condicions climatològiques, ja que no hi havia gens de visibilitat i risc d'allaus. El dispositiu de rescat havia trobat l'home colgat per 50 centímetres de neu i a 400 metres de l'estació de Vallter 2000, fet que fa pensar als Bombers que va quedar atrapat mentre es disposava a tornar. Des de Mossos d'Esquadra van informar que la triangulació del telèfon mòbil havia estat clau en la seva localització en unes condicions meteorològiques molt adverses.

L'home, de 48 anys, veí de Camprodon i amb experiència en muntanya, va aparcar el seu vehicle el diumenge 28 de novembre de bon matí a l'aparcament de l'estació de Vallter. Al voltant de les 9 del matí les càmeres de l'estació el captaven entomant el camí cap a la Portella de Mantet. A primera hora de la tarda, la família, preocupada perquè no tornava, va donar l'avís als serveis d'emergències.