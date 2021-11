La sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan va ser escenari dissabte al migdia de la celebració dels cent anys de Pere Carrera Roqué, popularment conegut com a «Tripero» per la seva feina a l’escorxador municipal. L’alcalde Ramon Roqué va entregar-li una placa i una medalla en representació del consistori de la conselleria de Drets Socials de la Generalitat, en una sala de plens on va estar acompanyat de familiars, amics i representants municipals, però on curiosament no hi va poder ser el seu fill, confinat per Covid.

Pere Carrera va complir el centenari divendres passat. La seva feina a la fàbrica tèxtil Espona la complementava amb hores a l’Escorxador, on cada tarda anava amb la seva dona, la Remei Mallarach. El seu caràcter treballador va afavorir que molts caps de setmana els avisessin de cases de pagès dels voltants per anar a ajudar a matar porc.

Avui dia segueix vivint sol en un pis, tot i que té al seu fill de veí, i entre tota la família procuren que no li falti de res.