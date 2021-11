«En la gastronomia hi ha qui aposta pel llegat, per la tradició, i qui ho fa per la innovació i la recerca. Les dues opcions són del tot respectables, però la cuina creativa és necessària per anar més enllà; si volem avançar cal que algú no es conformi amb el que s’ha trobat i intenti canviar-ho». El cuiner Mateu Casañas (Roses, 1977) explicava ahir a Girona que aquesta opció de la creativitat i la recerca és la que van triar l’any 2014 ell i els dos altres excaps de cuina del Bulli de Roses, Oriol Castro (Barcelona, 1974) i Eduard Xatruch (Vila-seca, 1981), quan van decidir obrir el restaurant Disfrutar a Barcelona, un establiment que suma dues estrelles Michelin i s’ha situat en el cinquè lloc de la llista dels 50 millors restaurants del món de la revista Restaurant.

Casañas va presentar ahir a Girona un llibre de sis quilos de pes que documenta els primers anys d’existència del Disfrutar, amb explicacions dels cuiners i imatges de Francesc Guillamet, un autèntic expert en fotografia gastronòmica, també present en l’acte d’ahir: «Vaig començar a fer fotografies al Bulli l’any 1992, i ho vaig continuar fent fins a l’autosuïcidi del restaurant, l’any 2011. I a Disfrutar vaig començar a fer-hi fotos el 2014, fins i tot abans que obrissin. I si al Bulli vaig fotografiat un total de 1.846 plats, els que s’hi van crear, sembla que al Disfrutar hagi fotografiat el plat 1.846 + 1, el 1.846 +2, etc... Perquè hi ha el mateix que hi havia al Bulli, aquella creativitat amb rigor, aquella il·lusió, aquella originalitat».

Disfrutar Vol.1 (Abalon Books) es presentava ahir al vespre per primer cop en un acte organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona, i en el qual van intervenir, a més de Casañas i Guillamet, la directora de la Càtedra, Dolors Vidal. El volum repassa els primers anys del restaurant, des de la seva obertura (desembre del 2014) fins el 2017, i inclou entre d’altres continguts fins a 116 receptes.

Casañas comentava que l’origen del llibre és la voluntat des tres cuiners (que el 2012 ja havien obert plegats Compartir, a Cadaqués) de documentar tot el seu procés creatiu, com una eina de treball més, que consideren imprescindible.