Nova tragèdia a les muntanyes del Ripollès. L’excursionista que diumenge a la tarda va desaparèixer a Setcases, prop de l’estació de Vallter, va morir ahir al vespre l’hospital de la Vall d’Hebron a Barcelona. L’havien trobat hores abans, poc abans de dos quarts de quatre de la tarda, en estat crític i una hipotèrmia greu.

L’home estava colgat sota la neu a la zona de la Font d’en Xavier, al nord de l’estació d’esquí Vallter 2000. Una estona abans, un dels gossos de venteig del Grup Caní de Recerca dels Bombers havia marcat l’indret. Els Mossos van explicar que la triangulació del telèfon mòbil va ser clau en la seva localització en unes condicions meteorològiques molt adverses. Durant la nit i matinada les temperatures es van desplomar i el vent que hi bufava va fer que la sensació tèrmica fos de fins a 32 graus sota zero.

L’excursionista, de 47 anys, veí de Camprodon i amb experiència en muntanya, va aparcar el seu vehicle el diumenge 28 de novembre de bon matí a l’aparcament de l’estació de Vallter. Al voltant de les 9 del matí les càmeres de l’estació el captaven agafant el camí cap a la Portella de Mantet. A primera hora de la tarda, la família, preocupada perquè no tornava, va donar l’avís als serveis d’emergències.

Els Mossos d’Esquadra van fer la triangulació del mòbil per establir un perímetre de recerca que superava les 4 hectàrees d’extensió. De la seva banda, els GRAE, bombers voluntaris de Camprodon i d’altres parcs de Girona van iniciar una recerca per Les Xemeneies (on hi havia hagut una allau), la Portella de Mantet, les Marmotes, Ulldeter i el Coll de la Geganta, entre d’altres indrets.

A les 7 del matí d’ahir es va desplegar un operatiu que va arribar a comptar amb 9 dotacions de Bombers, entre elles un helicòpter, dues dotacions del GRCR, GRAE d’Olot i de Cerdanyola del Vallès i bombers dels parcs propers i de la Regió d’Emergències Centre. A mig matí, la meteorologia extrema va obligar a retirar primer els voluntaris i després els especialistes. Les tasques de recerca sobre el terreny, finalment, es van reprendre a la una, un cop va millorar el temps.

A les 15.38 h, pocs minuts després de descolgar-lo, els efectius van traslladar la víctima, primer en llitera i després en moto de neu, fins les instal·lacions de l’estació d’esquí. Un cop feta la primera atenció per part d’una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter medicalitzat el va evacuar a l’Hospital Vall d’Hebron.

En l’operatiu de recerca hi van treballar, a més dels efectius de Bombers, unitats dels Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, experts en suport psicològic, ambulàncies i un helicòpter del SEM, experts en muntanya de la Vall de Camprodon, amics i familiars.