La mort de Xavier Collboni, el muntanyenc de 48 anys de Camprodon que ahir va morir a la Vall d'Hebron després de passar una nit colgat sota la neu per una allau a Vallter ha generat mostres de condol. Sobretot de molta gent del Ripollès així com d'associacions d'esports de muntanya.

Collboni a més havia estat regidor per Esquerra Republicana de l'ajuntament de Camprodon entre els anys 2003 i 2015.

L'ajuntament de Camprodon arran de la seva mort ha decretat dos dies de dol i ha acordat suspendre tots els actes previstos per aquests dos dies i posposa l’encesa de llums del dia 3.

En un comunicat "tot el consistori i el personal de l’Ajuntament, mostren el condol als seus familiars i amics"

El muntanyenc finat ahir era molt conegut a la Vall de Camprodon, estava molt implicat en la vida social del municipi i era un gran apassionat de la muntanya.

Actualment, era president del Grup Esportiu de Muntanya Vall de Camprodon i també, ho havia estat de l'Ski Club Camprodon. Actualment, presidia l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’institut Germans Vila Riera de Camprodon.

Enginyer de formació, gestionava l’empresa familiar d’electricitat Collboni.

Mostres de condol

El dol a la Vall de Camprodon s'ha fet palès en les últimes hores amb les diferents mostres de condol que han emès sobretot via xarxes socials per part d'amics i entitats pròximes al finat.

Entre els qui han emès mostres de condol en les últimes hores hi ha per exemple ERC del Ripollès, que expressa el seu "sentit condol"

El grup d'ERC al #Ripollès expressa el seu sentit condol per la pèrdua del company i amic Xavi Collboni, exregidor de Camprodon i referent a la Vall, el qual ens ha deixat avui, ens afegim al dolor dels seus familiars. Amic, et trobarem molt a faltar.

La ripollesa Teresa Jordà, que és consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha reaccionat davant la mort d'un company de partit:

Un cop duríssim. En Xavi era una gran persona i un excel.lent company. Una abraçada immensa als seus familiars, amics i companys. Que la terra et sigui lleu

Des de l'Ski Club de Camprodon han fet un comunicat de condol molt emotiu, del qui va ser el seu president. On diuen entre altres que volen " expressar la ràbia, frustració i tristesa per la pèrdua del Xavi"

Des de la Junta del Ski Club Camprodon, i en nom de tots els socis de l'entitat, volem expressar la nostre ràbia,...

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) també ha enviat "tota l’escalfor del món" en el seu compte de Twitter després de la mort de l'excursionista:

Des de la #FEEC volem enviar tota l'escalfor del món a familiars, amics i companys del Xavi Collboni. En especial a la gent del Grup de Muntanya Vall de Camprodon i de l'Ski Club Camprodon.

Seguirem sentint la muntanya com ho feies tu, ens trobem a les muntanyes Xavi.



Seguirem sentint la muntanya com ho feies tu, ens trobem a les muntanyes Xavi. pic.twitter.com/47kKrmHaRN — FEEC (@FEEC_cat) 29 de noviembre de 2021

També hi ha reaccions del món de la muntanya com per exemple la de l'alpinista Ferran Latorre