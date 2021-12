Banyoles ha lliurat 72 ajudes per al foment del transport públic entre joves estudiants de la ciutat. Amb aquestes ajudes el consistori pretén contribuir a sufragar una part de les despeses de transport per als estudiants i incentivar l’ús del transport públic entre els estudiants que cursen els seus estudis fora de Banyoles. Els estudiants que han rebut les ajudes són joves d’entre 16 i 25 anys que estudien primer de Batxillerat, cicles formatius, formació professional o de grau universitari. De les 72 ajudes concedides, 40 són per a joves que estudien a Girona; 19, a Barcelona; 7, a Bellaterra; i 6, a Olot.