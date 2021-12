Els Mossos d'Esquadra han sancionat 21 conductors que ahir el migdia tenia els seus cotxes mal aparcats a la baixada de Setcases.

Es tracta d'un vial estret que porta cap a Vallter, que ahir tenia l'estació d'esquí tancada per risc d'allaus.

Aquesta carretera va quedar plena de vehicles en una banda i això va causar, que quedés només un estret carril per circular.

Fins i tot, un camió va quedar mig atrapat a la zona perquè no podia fer maniobres i seguir el camí.

Aquesta situació va fer activar els Mossos d'Esquadra que van denunciar a 21 conductors i que recorden, a les seves xarxes socials que "estacionar un vehicle dificultant la circulació de la resta d’usuaris és una irresponsabilitat i a més és sancionable".

A banda en cas d'emergència, en l'estat que estava ahir la carretera -amb tants vehicles aparcats-, hauria dificultat el pas dels efectius dels cossos d'emergència.

Una via que segurament van utilitzar més d'un aquest cap de setmana i dilluns per la recerca del muntanyenc de Camprodon que va morir després de quedar colgat per la neu precisament per una allau a prop de l'estació de Vallter.

Aquesta carretera l'utilitzen molts excursionistes de la zona, que deixen el seu vehicle i després, van a caminar o fer esquí de muntanya. Es troba entre Setcases i l'estació d'esquí.