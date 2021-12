El Pirineu gironí preveu fregar la plena ocupació durant el pont de la Puríssima, entre el 3 i el 8 de desembre. De fet, les reserves se situen entre el 90 i el 95% per aquestes dates i en alguns casos arriben al 70% de cara les festes nadalenques. Tot i això, el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha reconegut que les informacions sobre la pandèmia les estan paralitzant en aquests darrers dies. El també alcalde de Puigcerdà creu, però, que els efectes d'una eventual pròxima onada seran «menys greus», tot destacant l'alt percentatge de vacunació. Pel que fa a les estacions d'esquí, aquest dissabte obrirà la de Vall de Núria (Ripollès), afegint-se així a la resta de pistes que ho van fer el cap de setmana passat.

En el marc de la presentació de la temporada d'hivern, duta a terme al Palau de Congressos i Esports d'Alp (Cerdanya), Piñeira ha remarcat que les diverses destinacions que hi ha dins el Pirineu gironí són «segures» i que el sector turístic s'ha esforçat per adaptar-se a la situació sanitària. També ha destacat que la meteorologia està acompanyant, amb la qual cosa pronostica una bona campanya. Per la seva banda, el director de la divisió de Turisme i Muntanya d'FGC, Toni Sanmartí, ha recordat que tot plegat es produeix després que l'hivern passat les estacions es quedessin a una quarta part dels seus ingressos de 2019.

Pel que fa a les novetats, Sanmartí ha comentat, entre d'altres, el projecte de sostenibilitat que s'està duent a terme a l'estació de Vall de Núria (Ripollès) i que es completarà l'any que ve. Així, ha detallat que l'objectiu és que tota la mobilitat i qualsevol element amb motor sigui elèctric i deixar les pistes a «gasoil zero», tenint en compte que l'accés es fa amb el tren cremallera. En aquest sentit, ha recordat que l'edifici del complex s'escalfa amb energia geotèrmica i que, amb tot plegat, es busca disminuir la petjada de carboni «al màxim possible». De fet, aquesta estació del Ripollès començarà la temporada d'hivern aquest dissabte, tal com ha explicat la seva responsable de Relacions Públiques, Ruth Bober, que ha dit que pel Pont de la Puríssima fregaran la plena ocupació a l'allotjament. Així, ha afirmat que «l'or blanc» caigut en els darrers dies ha fet animar les reserves. També ha recordat que enguany es compleixen 90 anys del cremallera que dona accés a les pistes i que fa dues dècades que van obtenir una certificació ISO de qualitat, a més de comentar les polítiques mediambientals que duen a terme.

A la mateixa comarca, a Vallter 2000, preveuen obrir un 92% del seu domini esquiable durant el pont festiu amb una «qualitat de neu molt bona», segons ha explicat la seva directora comercial, Carol Torres. En aquest sentit, ha destacat que l'aposta per la digitalització, afavorint la compra per Internet dels forfets, permet un millor control dels accessos i de les àrees d'estacionament de vehicles. A més, ha afegit que s'estan instal·lant noves màquines de recollida i venda a la cota 2000 i al nucli de l'estació. Mentre, la tercera estació gironina gestionada per FGC, La Molina (Cerdanya), tindrà disponible un 80% del seu domini esquiable, amb uns gruixos de neu pols que van dels 30 als 60 centímetres. La seva cap comercial i de màrqueting, Marta Viver, també ha destacat els avenços en digitalització i en la millora de la xarxa de producció de neu per fer-la més efectiva. Finalment, ha comentat que el domini conjunt amb Masella, Alp 2500, també estarà obert durant el Pont de la Puríssima.

Per la seva banda, el responsable de comunicació de Masella (Cerdanya) ha citat també el treball que s'està fent a l'estació en l'àmbit de la transformació digital i en el de la producció de neu. En aquest sentit, ha detallat que l'objectiu és mirar de poder seguir oferint «la temporada més llarga dels Pirineus». També ha comentat que estrenen nova web i que aquesta permet no només adquirir els forfets, sinó també altres tipus de serveis complementaris. De cara al pont festiu, estaran disponibles 65 dels 74 quilòmetres esquiables. Finalment, el director de l'estació de Guils Fontanera (Cerdanya), Josep Martínez, ha dit que després d'obrir la setmana passada els circuits per fer raquetes, aquest dissabte estaran disponibles el 80% per a practicar esquí de fons, amb uns gruixos d'entre 10 i 15 centímetres de neu trepitjada a la base i de 40 a les cotes més altes. Pel que fa a les novetats, ha destacat l'arribada de la fibra òptica al complex i ha reconegut que han d'avançar més en l'àmbit de la digitalització.