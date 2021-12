Sant Joan Plural-AM ha elaborat un seguit de propostes pel pressupost municipal de 2022, fruit de les converses i trobades amb veïns i entitats del municipi, i les ha posat a disposició de l’equip de govern perquè les pugui valorar i incorporar al pressupost municipal La portaveu republicana, Isabel Rigat, reitera l’oferiment del seu grup municipal «a col·laborar, confrontar i debatre» les propostes amb el govern municipal. El regidor Joan Timonet, destaca la proposta d’un seguit d’inversions com «la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Canya i iniciar el procés de negociació per a l’adquisició del Prat de Can Miquelet amb l’objectiu de millorar els equipaments públics existents i poder dotar-ne de nous».