Turisme Garrotxa i la Fundació EuroPACE han signat un conveni de col·laboració per ampliar el servei de GarrotxaDomus als establiments turístics associats a l'entitat. D'aquesta manera, podran gaudir d'assessorament gratuït per millorar la seva eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovables. Fins ara, aquest servei assessorava només els propietaris d'habitatges per fer projectes de renovació energètica a través d'un model basat en l'anomenada 'finestreta única'.

A la Garrotxa, aproximadament el 65% dels edificis van ser construïts abans del 1980, quan la normativa d'edificació no contemplava cap requeriment destinat a millorar l'eficiència energètica. Això, es tradueix una major despesa energètica i una major quantitat d'emissions de CO₂. El programa integral de rehabilitació energètica i promoció d'energies renovables a la comarca de la Garrotxa entre els establiments turístics que impulsa la regeneració del parc d'edificis vol donar resposta a aquests reptes energètics.