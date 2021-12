Després de setmanes amb un ritme de vacunació bastant estancat, darrerament s’ha produït un repunt considerable de vacunes injectades, sobretot primeres dosis. De fet, a la Regió Sanitària de Girona s’han posat aquesta última setmana 893 primeres dosis més que l’anterior, fet que suposa un augment d’un 54%.

Aquest creixement ha coincidit amb l’anunci de l’ampliació del passaport covid a restauració, gimnasos i geriàtrics. El Govern va implementar aquesta mesura divendres passat, però el col·lapse informàtic per l'alta demanda de descàrregues del certificat Covid va obligar a posposar-lo una setmana, fins a la mitjanit de demà a divendres.

Encara que, segons el Govern, el certificat no s'implementa per incentivar la vacunació sinó per oferir més protecció en aquests espais, les dades de l'última setmana mostren que la mesura ha animat la inoculació de primeres dosis. A més, la corba de les segones dosis també creix substancialment: se n’han administrat 719 aquesta setmana, fet que suposa un augment del 31%.

La mateixa secretària de Salut pública, Carmen Cabezas, ha constatat recentment aquest augment generalitzat a tot Catalunya i ha considerat que es tracta d’un «avantatge col·lateral» de l’exigència del certificat. A Girona, el percentatge de població amb la pauta completa de vacunació és del 72,2%.

Cal tenir present que en aquest percentatge no s’hi compten els infants de menys de 12 anys, perquè encara no es poden vacunar. Com a conseqüència, es tracta d’una de les franges d’edat amb més incidència de positius. A Girona, aproximadament un de cada sis positius (16%) detectats el darrer mes tenia entre 0 i 9 anys. Es tracta de la segona franja poblacional amb més casos després de la de 40 a 49 anys. Tenint en compte que l’Agència Europea del Medicament ha aprovat la vacunació en menors de 12 anys, és possible que aviat es comenci a implementar, fet que ajudaria a minvar la incidència en aquest grup.

Creixen els casos el Ripollès

Pel que fa a la situació epidemiològica de la Regió Sanitària de Girona, els positius segueixen a l’alça, així com el nombre d’hospitalitzats i crítics. Tot i així, hi ha punts on l’augment destaca més per sobre els altres. Aquest és el cas del Ripollès, que continua sent la comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, tot i que la darrera setmana ha anat lleugerament a la baixa respecte a l’anterior. En canvi, el nombre de positius segueix pujant, tot i que a una velocitat més moderada. Molts d’aquests casos s’han originat en centres educatius, on s’han fet diversos cribratges que han fet aflorar encara més casos.

El gerent de l’hospital de Campdevànol, Joan Grané, ja va alertar de la situació a aquest diari i va demanar que es prenguessin mesures, com ara l’ampliació del passaport covid-19 a altres sectors a part de l’oci nocturn. El canvi es farà efectiu a tot Catalunya a partir de divendres.

Finalment, pel que fa a les ciutats de més de 20.000 habitants, Blanes és la quarta que té el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 783 punts. Els casos s’han duplicat en una setmana i un dels principals motius d’aquest creixement és el brot detectat al sociosanitari de l’hospital fa una setmana. En total, va afectar catorze pacients i tres treballadors. A més, per evitar l’expansió del contagi, la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha decidit restringir les visites de familiars a pacients que no tenen covid-19.