La Vall de Núria incorporarà un mirador al llac. La Comissió territorial d'urbanisme de Girona ha aprovat aquest dimecres la construcció, promoguda per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El projecte preveu la construcció d'una estructura recolzada puntualment sobre el terreny que permetrà recórrer un tram de 30 metres, des de les proximitats de l'estació del Viacrucis fins als roquissars de sobre el llac. Els materials utilitzats en la infraestructura seran la fusta natural i l'acer Corten. Des de FGC volen que la nova infraestructura, a banda de realçar el paisatge i l'entorn, esdevingui un punt de trobada on retre memòria als traspassats per la pandèmia.