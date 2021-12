Girona és l'única província catalana on pugen els morts d'accidents de trànsit a les carreteres. Entre el gener i el novembre han perdut la vida 32 persones en vies interurbanes. Cinc més que fa dos anys, l'any prepandèmic (27).

En els 11 primers mesos han perdut la vida 32 persones. D'aquestes, 22 eren homes i 10 dones. Els accidents mortals s’han concentrat sobretot a les comarques del Gironès (10), l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva (amb sis morts en cadascuna). El novembre ha estat especialment un mes negre, amb tres morts d'accidents de trànsit. Fa dos anys, no n'hi va haver cap.

Alerta motoristes

Pel que fa als col·lectius vulnerables (14 morts) els motoristes malauradament segueixen encapçalant les víctimes mortals, amb vuit. La resta de víctimes són quatre vianants i dos ciclistes. Els motoristes de fet representen una de cada de tres morts d’accidents a les carreteres catalanes.

Precisament l'últim accident mortal del novembre va tenir com a protagonista un motorista va produir-se a Osor durant el cap de setmana. Va tenir lloc el diumenge passat al migdia en una pista forestal del municipi selvatà. Per causes que es desconeixen el motorista va patir una sortida de via i va caure a terra. Com a conseqüència de l’accident, va morir. La víctima mortal era un veí de la ciutat de Girona de 56 anys.

Urbans i carreteres: 39 morts

Pel que fa a la mortalitat en vies urbanes i interurbanes. Segons les dades recopilades per Diari de Girona, ja hi ha hagut 39 morts a la província. Aquí hi ha 32 víctimes que han perdut la vida a les carreteres i set més, en vies urbanes de poblacions gironines. Aquesta dada també ja supera les de tot l’any prepandèmic (2019) que s’havia tancat amb 36 víctimes mortals en sinistres viaris.

L’últim accident mortal de tipus urbà és el que va protagonitzar el dia 10 d’octubre un conductor begut que va atropellar mortalment un jove de 19 anys a Empuriabrava. El jove tornava amb patinet elèctric de la feina i el conductor del cotxe va deixar-lo malferit i va fugir.

Al cap d’unes hores va tornar al lloc dels fets per entregar-se. L’home va passar a disposició judicial dies després dels fets. El jutge li va retirar el carnet i també, s’ha de presentar regularment al jutjat de Figueres.

Tres províncies a la baixa

Girona és l'única província amb més morts que fa dos anys. I és que a la resta, la sinistralitat mortal va de baixa. Segons les dades del Servei Català de Trànsit(SCT), la província de Tarragona seguida de la de Barcelona és que la que registra més reducció de víctimes mortals respecte al 2019.

En concret, a Tarragona els morts per accident de trànsit disminueixen un 55% en aquests 11 mesos del 2021 (18 morts enguany i 40 el 2019) i a Barcelona, un 35,6% (47 morts enguany i 73 el 2019). A les carreteres de Lleida també hi ha hagut un lleuger descens, en concret del 7,4% i dues víctimes menys (25 víctimes mortals aquest 2021 i 27 el 2019).

A tot Catalunya hi ha hagut també una davallada de la mortalitat. Ha caigut en un 26,9%. Fins al 30 de novembre, han mort 122 persones en 116 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període del 2019 van perdre la vida 167 persones en 154 sinistres mortals en zona interurbana

Aquest mes de novembre han perdut la vida vuit persones a les carreteres catalanes, la meitat que les registrades el mes d’octubre i dues menys que el mes de novembre de 2019. Enguany, tots els mesos hi ha hagut una reducció de la sinistralitat respecte el 2019, fet però que no s‘ha donat els mesos de maig i juny.

De les 122 víctimes mortals, 96 eren homes i 26 dones, el que representa que 8 de cada 10 víctimes mortals aquest 2021 són homes. Amb el nou Pla de seguretat viària 2021-23 s’ha introduït la perspectiva de gènere, tant pel que fa als estudis dels accidents com de les conductes de risc en la conducció.

Persones de 35 a 44 anys

Per franja d’edat, convé destacar que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 35 a 44 anys, en concret amb 28, i també registra un increment en comparació amb el 2019, ja que hi va haver 22 víctimes mortals d’aquesta franja (+27,3%)

Quant a la tipologia dels accidents, convé destacar que enguany les col·lisions frontals representen el 27,5% dels accidents mortals (32 del total de 116 sinistres).Si analitzem la sinistralitat d’enguany per tipus de dia de la setmana, observem que 64 de les 122 víctimes mortals registrades fins al 30 de novembre, un 52,4%, han perdut la vida en caps de setmana o festiu.

La meitat de les 122 víctimes mortals registrades fins al 30 de novembre d’aquest 2021 pertanyen a col·lectius vulnerables, concretament: 44 són motoristes, 12 vianants i 4 ciclistes. En el mateix període de l’any 2019 havien mort 47 motoristes, 12 vianants i 9 ciclistes. El dels motoristes és un col·lectiu molt castigat.